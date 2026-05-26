Yabancının son 1 yılda girişi 10.5 milyar dolar

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcı özellikle tahvilde savaş dönemi sert satış yapsa da son 1 yılda TL varlıklara girişi 10.5 milyar dolara ulaştı. Yabancı son 1 yılda 4 milyar 432,9 milyon dolarlık hisse senedi, 4 milyar 632,8 milyon dolarlık DİBS alımı ve 1 milyar 427,8 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirdi. Yabancının tahvildeki payı ise yılsonuna göre 2 puan birden düşerek yüzde 7,7’ye indi.

Yabancı yatırımcılar Haziran 2023’te başlayan enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasıyla son yıllarda TL varlıklardan çıkışlarını tersine döndürmeye başladı. Özellikle geçen yıl 19 Mart’ta yaşanan çalkantıya kadar devlet tahvillerinde payı yüzde 1’in altına inen yabancı yatırımcı payını yüzde 10’un üzerine taşıdı. Bu yıl da iyi başlarken Orta Doğu’yu karıştıran savaş yine sert çıkışa neden oldu. Yabancı yatırımcılar devlet tahvillerinde 28 Şubat’tan itibaren çıkış yaparken son bir yıldaki seyir ise pozitif seyrini korudu. Hisse senedi piyasasında bu yıl güçlü alımlar dikkat çekerken savaşa rağmen yine giriş tarafında kaldı.

Hisse senedinde payı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 15 Mayıs ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 285 milyon dolar çıkış yaparken son bir yılda hisse senedi piyasasındaki girişi 4 milyar 432,9 milyon dolara ulaştı. Bu yılbaşından beri ise yabancı yatırımcının hisse senedi net alımı toplam 2 milyar 54,4 milyon dolara yükseldi. Hisse senedi piyasasında yabancı payı 15 Mayıs haftası itibariyle yüzde 33,8 olurken bir önceki hafta bu oran yüzde 34,9 seviyesindeydi. 2025 yılı kapanışında yabancının hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 36,3, 1 sene önce ise yüzde 35,2 seviyesinde bulunuyordu.

Tahvildeki payı yüzde 7,7’ye indi

Devlet tahvillerinde ise savaş sonrası dalgalı bir seyir izlendi. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcının bu yıl devlet tahvillerinde 1 milyar 531,8 milyon dolarlık satışı bulunuyor. Son bir yılda ise devlet tahvillerine giriş 4.6 milyar doların üzerinde. Yabancı yatırımcıların devlet tahvillerinde geçen yıl sonunda yüzde 9,7 olan payı 15 Mayıs itibariyle yüzde 7,7'ye gerilerken 2024 yıl sonunda bu pay yüzde 12,9'a kadar yükselmişti.

Özel sektör tahvilleri yabancının bu yıl en çok dikkat çeken hareketinin gerçekleştiği TL varlıklar oldu. Bu yıl yabancı yatırımcı 1 milyar 45 milyon dolar net özel sektör tahvili alımı yaparken son 1 yıldaki alımı da 1.4 milyar doları aştı. Böylece yabancı yatırımcının TL varlıklarda bu yılki toplam net girişi 1 milyar 567,6 milyon dolar, son 1 yılda ise 10 milyar 493,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

Carry trade girişi 0.1 milyar dolar

Ekonomistlerin analizine göre yabancı yatırımcıların 15 Mayıs ile biten haftada döviz cinsi yatırımlar tarafında, devlet eurobond portföyü (yurt içi bankaların yurt dışı şubeleri hariç) 0.1 milyar dolar, şirket ve banka eurobond portföyü 0.4 milyar dolar yükseldi. QNB ekonomistlerinin BDDK’nın açıkladığı bankaların bilanço dışı döviz pozisyonu ile TCMB’nin swap miktarındaki değişimden hareketle, ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılarla ilişkili olduğunu düşünülen swap pozisyonlarındaki akımları hesaplamalarına göre de 15 Mayıs haftasında bu kanaldan nette 0.1 milyar dolarlık swap (carry trade) girişi gerçekleşti.

Ekonomistler böylece, yabancı yatırımcıların toplam portföy girişinin 15 Mayıs haftasında 0.3 milyar dolar olduğunu hesaplıyoruz. Kur performansı açısından daha belirleyici olan TL cinsinden portföy (hisse, DİBS, carry trade) çıkışı ise 0.2 milyar dolar oldu.