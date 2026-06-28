Yağışlar arpayı etkiledi: Rekoltede düşüş bekleniyor

Elazığ'da hasat zamanın gelmesiyle birlikte biçer döverler tarlalara girmeye başladı. Bu çerçevede merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bulunan güney cepheli 400 dönümlük alanda arpa hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, akşama kadar bir yıllık emeklerini almak için yoğun mesai harcıyor. Bu sene etkili olan yağışlar sonrası verimin yüksek olmasını bekleyen çiftçiler, ekili alanlarda çıkan otların yoğun olmasından dolayı rekoltede kayıp yaşadıklarını belirtti.

Üretici verim düşüklüğü ve düşük fiyatlardan şikâyetçi

Yılın ilk arpa hasadının başladığını aktaran Ahmet Gündüz, "Aşırı yağışlardan dolayı verimde düşüklük var. Geçen seneye oranla rekolteyi daha fazla bekliyorduk fakat geçen seneyi tutmadı. Benim yaklaşık 400 dönüm arazim var. 2 gündür arpanın hasadına başladım. Aşağı alan iyiydi fakat üst tarafta bulunan alanda otlardan dolayı sıkıntımız var. Arpa fiyatlarını beğenmiyoruz. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Yoksa bizi kurtarmaz. Geçen seneyle aynı fiyat. Mazot ve gübre zamlandı fakat arpa fiyatı aynı kaldı. Burası 15 gün sürer. Burada zaten kuru tarım yapıyoruz. Sulu tarım yapamıyoruz. Sabah saat 05.00'da kalkıyoruz. Akşam 21.00'a kadar hasat yapıyoruz. Hasadı iyi bekliyorduk fakat yonca denen yaban otu, bütün planlarımızı alt üst etti. Fazla yağmur da ekinlere yaramadı. Geçen sene ki rekolteyi yakalarsan bizden iyisi yok" dedi.

Elazığ’da arpa hasadı başladı

Arazilerinin güney cephede olmasından dolayı Elazığ'da ilk hasadı kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Hakkı Arslan, "Bu da bizlere çok güzel bir mutluluk veriyor. Elazığ'da ki ilk hasadı güney cepheli arazilerimizden gerçekleştiriyoruz. Bu seneki yağan yağışların aşırı olması nedeniyle arazilerimizden beklenen rekolte istenilen verime ulaşamadı. Geçen sene fiyat olarak ne alıyorsak bu sene bir tık üstünde almaya başladık. Bu seneki fiyatlar 12,750 TL olarak açıklandı. Şuanda tüccarlar malımızı almıyor. Devletimizden bu konuda bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Şuan da sadece çiftçilik yapanlar 60-70 yaşlarında. Gençlerin bu olaya iştirak ettirilmelerini istiyoruz. Üretim biterse hayat biter. Sabah gün aydınlandığında biçerleri çalıştırarak hasada başlıyoruz. Gün batımına kadar biçerler çalışarak hasada devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.