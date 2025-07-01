Yakakent OSB kuruluş protokolü imzalandı

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB’nin kuruluş süreci istişare toplantısı; Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir, Yakakent Kaymakamı Esra Arık, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıda; İmzalanan protokolün ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.



📌 OSB'nin kurucu ortakları, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Büyükşehir Belediyesi, Yakakent Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlendi.



📌Karadeniz’in incisi Samsun'un su ürünleri sektöründe ulaştığı başarıda büyük bir katkısı bulunan Yakakent, bu konuda her geçen gün daha da gelişen potansiyeliyle dikkat çekmektedir.



✅ Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 35 adet trol - gırgır balıkçı gemisi ve 12 metrenin altında ruhsatlı kıyı balıkçılığı yapan 40 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır.



✅Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve Yakakent Balıkçı Barınağını kullanan 9 firmaya ait 54 adet gemi bulunmaktadır. Hasat döneminde bu sayı 60 civarına ulaşmaktadır.



✅Ayrıca balık avcılığı durumuna göre 40-50 civarında amatör balıkçı teknesi de yer almaktadır.



✅ Balık avcılığı ve yetiştiriciliğin aktif olduğu 1 Eylül - 15 Nisan tarihleri arasında günlük 200 gemi her türlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağı'ndan karşılamaktadır.



✅Yakakent'te Karadeniz içerisinde eşsiz lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken Türk Somonu'nun da yetiştirildiği hali hazırda 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, üretim kapasitesi 14.300 ton/yıldır.



✅Sinop bölgesinden Yakakent ilçemize 3 adet tesisin nakli yapılmış olup, bu 3 tesisin kapasitesi ise 9 bin ton/yıldır.



✅2024 yılı yetiştiricilik miktarı 7.350 ton alabalık ve Türk Somonu, 1.770 ton levrek olmuştur. 2025 yılında ise bu rakamların üzerinde üretim olacağı öngörülmektedir.



✅2024 yılı avcılık miktarı ise hamsi ve çaça başta olmak üzere diğer türler ile birlikte 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir.