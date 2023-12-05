Yaklaşık 1200 yabancı alıcı deri konfeksiyona can suyu oldu

İMAM GÜNEŞ

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) 11'ncisini düzenlediği Leather&Fur Fashion Show Fuarı kapılarını açtı. Yılda iki kez Antalya'da düzenlenen fuar sektör ihracatında da can suyu etkisi yaratıyor. Sektör, bir yılda yapılan deri ve kürk konfeksiyon ihracatının yarısını bu iki fuardan elde ediyor. 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuara 18 ülkeden 1200 alıcı geldi. Türkiye'den 70 üretici firmanın katıldığı fuara en fazla katılım yine Rusya'dan gerçekleşirken, Rus alıcılar toplam katılımın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturdu.

Rusya'daki açığı ABD ile kapatacak

Deri ve deri mamulleri sektörünün dünyada 250 milyar dolarlık hacminin olduğunu söyleyen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen, Türkiye'nin yüzde 1,8 paya sahip olduğunu kaydetti. Türkiye'nin payını yükseltmek için ABD, Güney Kore ve İskandinav ülkelerini hedef pazarlar arasına aldıklarını belirten Gözmen, "Sektörün yüzde 70'nin Rusya ve Ukrayna ile yapılan ticaret oluşturuyor. Rusya’ya yapılan yaptırımlar bizim ilişkimizi bozmadı. Rusların gelip gitmesinden bizim şikayetimiz yok. Çünkü bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri. Rusya’ya savaştan dolayı ihracatımız düştü. Rubleye dönmesi bizim için dezavantaj oldu çünkü ham deriyi dolarla alıyoruz. İhracattaki Rusya açığını ABD ile kapatmaya çalışıyoruz. Sektörümüz çok ciddi pazar araştırması yapıyor. Şu anda mal satılabilecek her yere her şartı zorluyoruz" diye konuştu.

Kiloda 136 dolarlık değer

Antalya'daki fuarlarla bölgeye her sene 3 bine yakın turist getirdiklerini söyleyen Gözmen, "Bölgede canlılık oluyor. Üreticilerimizin motivasyonunu dünyada eşi benzeri olmayan bu iki fuarla sağlıyoruz. Kilogram ihracat değeri bazında mücevherattan sonra 136 dolarla ikinci sıradayız. Dubai, Kuveyt ve Katar'a 40-50 derecede bile giyebilecek ürünler satabiliyoruz. Dünyada sadece deri konfeksiyon olarak bir fuar yok. Bunu biz yapıyoruz ve geniş katılımla sağlıyoruz. Yaptığımız cironun yüzde 50'sini yılda iki kez yaptığımız fuarlardan elde ediyoruz" dedi.

Çin, pazara agresif girdi

Geçen yıl deri konfeksiyonda ihracatın 236 milyon dolar olduğu bilgisini veren TDKD Başkanı Fatih Dursun, bu yılın 11 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 224 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ham madde fiyatlarında, işçilik maliyetlerinde yaşanan artışların fiyat politikasını çok fazla etkilediğini dile getiren Dursun, şöyle devam etti: "Fiyat belirleme noktasında yaşadığımız sıkıntı sektörümüzü oldukça zora sokuyor. Üretilen ürünün içerisinde sadece işçilik payı yüzde 60'ı buluyor. Bunun içinde ayrıca kullandığımız mamul, elektrik, su enerji fiyatları da var. Durum böyle olunca pazarlarımızı kaybetme durumuna geliyoruz. Artan maliyetlerimiz karşısında, Çin'in agresif fiyat politikası ile yarışamıyoruz. Şu anda sektörün resmi ihracatında yüzde 15, bavul ve güney bölgesi ihracatında da yüzde 50’ye yakın kayıp var. Bu sektörü geri dönmeyecek şekilde kaybedebiliriz. Yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi uygun maliyetli krediye ulaşım. Sektörümüzde işçilik maliyetleri TL, geriye kalan her şey dolar. Mevcut kur fiyatları bizi çok zorluyor. Yüksek kur talebimiz yok sadece artan maliyetlere paralel bir kur politikası bekliyoruz."

"Her yıl vegan adı altında 2 milyon suni deri üretiliyor"

Deri sektöründe kullanılan ürünler için hayvan kesildiği ve katliam yapıldığı şeklinde yanlış algının olduğunu dile getiren TDKD Başkanı Fatih Dursun, şu açıklamaları yaptı: "Biz sadece atık olan, çöpe atılan bir ürünü katma değeri olan bir ürün olarak ekonomiye katıyoruz. Eğer böyle bir algı varsa bize karşı değil, et yiyenlere karşı oluşması lazım. Hiçbir hayvan derisi için kesilmiyor, eti için kesiliyor. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi lazım.Biz dünyanın en büyük geri dönüşümcü sektörlerinden biriyiz. Geri dönüştürüp ihracata katkı sağlıyoruz. Asıl tehlike, tamamen bu plastikten, polyesterden oluşan suni deri diye bilinen petrokimya ürünlerinde. Türkiye'de her yıl vegan adı altında 2 milyon adet suni deri üretiliyor. Özellikle pandemiden sonra yaratılan algı ile bu pazar hızla ivme kazandı."