  Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları değiştirildi
Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları değiştirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin (Yalova Makine İhtisas OSB Yerleşkesi) sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları değiştirildi
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin sınırları değiştirildi.

Kararın ekinde bu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.

