Yalova, veri merkezi ve savunma sanayii yatırımlarının yeni adresi olacak

BARIŞ SEDEF

EKONOMİ gazetesi, Yalova Makine İhtisas OSB ve Yalova Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen Yalova Ekonomi Zirvesi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İDO, Tersan Tersanesi, Beşiktaş Tersane, Sefine Tersanesi, Hatsan Tersanesi, Avrasya OSB ile Xpress Mutfak Catering ve Restoran’ın destekleriyle yapılan zirvede, kentin sanayi ve tarımdaki potansiyeli ile yeni yatırımlar mercek altına alındı. Yalova Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Meltem Danışman, reel ekonomide daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaparak, “Kadınların üretim ve istihdam ekosisteminde daha fazla yer alması hem üretim hem de verim tarafında önemli girdilerin elde edilmesine katkı sağlıyor” dedi. Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta kentin Marmara Bölgesi’nde üretim ve lojistik kavşağı olduğuna vurgu yaparak, şehrin yeni yatırımlarla birlikte önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini söyledi. Ar-Ge merkezleri, yeşil sanayi hamleleri, sıfır emisyon hedeflerine yönelik attığı adımlarla Yalova’nın dünya standartlarında rekabet edebilecek akıllı altyapılar kurduğuna vurgu yapan Hamdi Usta, “Girişimcilerimizin, sanayicilerimizin, üreticilerimizin önünü açmaya, devletimizin tüm imkanlarıyla onların en güçlü paydaşı ve destekçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kentteki sanayi yatırımları artıyor

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sanayide Yükselen Yalova” panelinde kentin sanayi envanteri, istihdam yapısı ve devam eden yatırımlar mercek altına alındı. Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, kentte 4 tane ihtisas OSB’nin bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu 4 OSB’mizin yanında 6 tane küçük sanayi sitemiz var. 580 sanayi sicil belgemiz, 37 tane tersanemiz, 4 Ar-Ge merkezimiz, iki tane tasarım merkezi, bir de teknoparkımız bulunuyor. Tabii bunları toplu düşündüğümüz zaman, 2025 yılında 2,6 milyar dolar ihracat, 2,2 milyar dolar ithalat ilk kez cari fazlamız oldu” dedi. Aydın, mevcut projeksiyonun 2026 sonunda da devam edeceğini söyledi. Aydın, kentteki sanayici sayısının son bir yılda 500’den 580’e yükseldiğini, bu firmalarda da toplam 25 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Google, Amazon, Netflix, YouTube’la görüşmeler belli bir noktaya getirildi

Avrasya OSB Başkanı Hüseyin Çelik, bugün itibarıyla bölgelerinde 4 firmanın faaliyete geçtiğini, toplam istihdamın ise 3 bin dolayında yer aldığına dikkat çekerek, “15 firmamızın işlemleri de ruhsat aşamasında. 15 tane de inşaatı devam eden tesisimiz var” dedi. Savunma sanayisine yönelik bölgede bir kümelenme çalışması yaptıklarının altını çizen Çelik, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu konuyla ilgili görüştük. Valimizin de öncülüğünde kentte bir savunma sanayii kümelenmesi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Orta Doğu’daki savaşın yeni yatırımlar konusunda Türkiye’yi öne çıkardığını kaydeden Çelik, “Geçtiğimiz haftalarda Google, Amazon, Netflix, YouTube gibi firmalarla birebir bölgemize yatırım yapmakla alakalı ciddi görüşmelerimiz oldu. Bir noktaya da getirdik” diye konuştu.

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir bölgelerinde 16 firmanın üretim yaptığına vurgu yaparak, “İnşaat halinde olanların bitiriş terminlerini gözettiğimizde önümüzdeki yıl 60 tesisin üretimde olacağını öngörüyoruz” dedi.

Airbus’la görüşmeler devam ediyor

OSB’leri içerisindeki tüm tesislere yeşil bina sertifikasını zorunlu hale getirdiklerini kaydeden Özdemir, “Dolayısıyla biz arsa tahsisi peşinde olan bir yapılanma değil, eksik oyuncunun peşinde olan bir OSB’yiz. Şimdi rakamsal olarak söylemek gerekirse geçen yıl 69 olan tahsis sayımızı bu sene 90’a çıkardık. Oransal olarak alansal ve de sayısal bazda yüzde 25 artış kaydettik” ifadelerini kullandı. Yeni yatırımlar konusunda uluslararası havacılık şirketi Airbus’la görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Özdemir, “Tosyalı ve BMC’nin yatırım süreçleri devam ediyor. Şirketin kirpi, akrep ve otobüs imalatının burada realize olması yönünde bir irade oluştu. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Tersanelerimiz İspanya’ya nazaran daha pahalı kaldı”

Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde “Gemi İnşa ve Tamir Bakımın Yeni Merkezi” oturumu gerçekleşti. Oturumda kentin gemi inşa ve tamir bakım alanındaki mevcut konumu ele alındı. Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Yalova’da yapılan gemilerin yüzde 99,9’unun ihraç edildiğine dikkat çekerek, “En teknolojik, en modern gemi ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı burada inşa ediliyor” dedi. Türkiye’nin gemi inşada rakip ülkelere nazaran yüzde 15-20 pahalı kaldığını kaydeden Uzun, “İspanya’ya göre 3-4 yıl evvel daha ucuzken şimdi daha pahalıyız. Özellikle işletme sermayesi konusunda birçok tersanemiz sorunlar yaşıyor. Finansmana erişim de karşılaşılan zorluklar arasında” dedi. Öte yandan çalışma veriminin de ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Uzun, bu durumun üretim süreçlerini de etkilediğini kaydetti.

Türkiye gemi tamir bakımda 2’nci sırada

Türkiye’nin tamir bakım konusunda dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına vurgu yapan Beşiktaş Tersane Müdürü Murat Bener, ”Endonezya ve Güney Kore’nin toplamı Türkiye kadar değil. Yanı sıra Doğu Akdeniz havzası özellikle Süveyş Kanalı’nın girişine yakın olma konumuyla Türkiye tamir bakım konusunda avantajlı bir yere sahip. Bunun haricinde Türkiye’nin gerçekteki en büyük şansı Tuzla ve Yalova’nın birbirine çok yakın olması. Bu durum birçok konuda önemli avantajlar sunuyor” diye konuştu. Dünyada üretilen gemilerin yüzde 65’inin Çin’de inşa edildiğini kaydeden Bener, Türkiye’nin bu pastadan 0,2 düzeyinde pay aldığını söyledi.