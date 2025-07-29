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Yalova'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Yalova'da, 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Yalova'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın merkez, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçeleri sınırlarındaki 6 alan, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 129 bin 231 lira 20 kuruş ile 286 bin 733 lira 88 kuruş, geçici teminat bedelleri 3 bin 876 lira 94 kuruş ile 8 bin 602 lira 2 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 7 Ağustos'ta 14.05-14.30 saatlerinde Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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