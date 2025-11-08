  1. Ekonomim
Yalova’nın Altınova ilçesinde düzenlenen kivi hasat şenliği, üreticilere sevinç yaşattı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Yalova’nın Türkiye kivi üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşıladığını, üreticilerin yüksek arazi fiyatları nedeniyle çevre illerde de üretim yaptığını belirtti. Yalova’da ‘Hayward’ çeşidi kivinin coğrafi işaretli olduğunu, büyüklük, kalite ve lezzet açısından üstün özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yalova’da coğrafi işaretli kivi hasadı başladı
Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir kivi bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte üreticiler hasat sevinci yaşadı. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Yalova, ülkemizde üretilen kivinin yaklaşık yüzde 15’ini tek başına üretmektedir. İlimizde arazi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üreticilerimiz, Bursa ve Sakarya gibi yakın illerde de bahçeler kurarak üretime devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yalova, Türkiye’de kivi üretiminin önemli bir merkezi haline gelmiştir. İlimizde ’Hayward’ çeşidi kivi yetiştirilmektedir. Bu ürün büyüklük, kalite, soğuk hava dayanıklılığı, raf ömrü ve lezzet bakımından üstün özelliklere sahiptir ve coğrafi işareti alınmıştır. Bu yıl önceki yıllara kıyasla bir miktar azalma yaşanmıştır. Bunun temel nedeni iklim koşulları, don olayları ve yoğun yağışlardır. Ancak son on yılda kivi üretim alanlarımızda yaklaşık yüzde 20’lik bir artış görülmüştür. Bu yıl ise yüzde yüzde 20-25 arasında bir azalma beklenmektedir. Buna rağmen bu yılki rekoltemizin yaklaşık 20 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Yalova’da coğrafi işaretli kivi hasadı başladı - Resim : 1Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ise Yalova kivisinin hem ülke içinde hem de uluslararası pazarda adını gururla duyurduğunu anlattı.

"Yalova kivisi, ilimizin markası haline gelmiştir"

Yalova Valisi Hülya Kaya da üreticilere bereketli bir sezon dileyerek şöyle konuştu:

"Yalova denilince akla ilk gelen ürünlerden biri kividir. Yalova kivisi, ilimizin markası haline gelmiştir. Bu verimli topraklarda farklı çeşitlerde kiviler yetiştirilmektedir. Araştırma Enstitümüz, bu konuda çok kıymetli çalışmalar yürütmekte ve çiftçilerimizi yeni çeşitlerle buluşturmaktadır. Hatta Yalova’da geliştirilen kivi türleri artık yurt dışına da ihraç edilmektedir."

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi beğeniyle izlendi. Programda pasta kesimi ve duaların ardından kurdele kesilerek, kivi hasadı başlatıldı.

Yalova’da coğrafi işaretli kivi hasadı başladı - Resim : 2

