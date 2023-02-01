Yan sanayicilerden ayakkabıcılara yüzde 10 indirim kararı

YENER KARADENİZ

Son dönemde gerek asgari ücret, enerji maliyetleri ve gerekse yan sanayi ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle rekabetçiliği negatif etkilenen ve pazar kaybeden ayakkabı sektörüne AYMOD Ayakkabı ve Moda Fuarı öncesi yan sanayicilerden nefes aldıracak bir karar geldi. 30 Ocak’ta iki sektörün temsilcilerinin de katıldığı toplantıda sanayiciler için yüzde 10 indirim tavsiyesi kararı alındı.

Kararın yurtiçi ayakkabı fiyatlarında fiyat artışı hızının düşmesini sağlaması bekleniyor. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ayakkabı Sanayicileri ve Ayakkabı Yan Sanayicileri olarak, bizler bir bütünün parçasıyız. Ayni geminin içerisinde yer almaktayız ve birbirimize güç vererek rotamızı oluşturmaktayız. 30 Ocak 2023 tarihinde iki sektörün değerli katılımcılarıyla gerçeklesen toplantıda dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar, global enerji krizi nedeniyle; yaşanan fiyat değişiklikleri ve ayakkabı üreticilerinin ve ayakkabı yan sanayi üreticilerinin de bu farklı koşullar nedeniyle fiyat oluşturamama sorununu istişare ettik.

“Enflasyon ile mücadelede değer bir adım”

Aymod Fuarı öncesinde Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) mensuplarıyla birlikte yıllarca büyük emeklerle kazanılmış olan pazar avantajını kaybetmemek adına, bütün koşullar göz önünde bulundurarak, AYSAD ve TASD üyelerine ürünlerinde yüzde 10 indirim yapılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

Bu çağrının, ayakkabı sanayi ve ayakkabı yan Sanayii sektöründe olumlu karşılanmasının, ihracatımızın hız kaybetmemesi ve iç piyasadaki enflasyon ile mücadele için değerli bir adim olduğunun altını çizeriz. Ayakkabı sanayicileri ve ayakkabı yan sanayicileri olarak bizler her daim ani geminin içerisinde birlikte daha güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz.”

İthalat ihracatı yakaladı

Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeni ile Türkiye başta Hindistan ve Çin gibi Uzakdoğulu rakiplerin yanı sıra Portekiz ile rakebatçilikte negatif etkilenmişti. TASD Başkanı Berke İçten’in daha önce verdiği bilgilere göre Hindistan ile deri ayakkabıda fiyat farkı 10 doları aşarken Portekiz ile ise bu fark 2-3 dolarlara ulaşmıştı.

Bu nedenle Türkiye’de yerli markalar bile siparişlerini Portekiz’e kaydırmıştı. Bu da ithalatın hızla artmasına yol açtı. Geçen yılın son çeyreğine kadar dış ticaret fazlası veren ayakkabıcılar, son çeyrek ile birlikte ithalat ve ihracatta başa baş noktaya geldi. Son açıklanan aralık ayı rakamlarına göre sektör ihracatı 113,8 milyon dolar olurken, ithalatı ise 112,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.