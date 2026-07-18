Yanıltıcı indirim reklamlarına karşı sıkı takip: Tuzağa karşı Bakanlık sahada

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarının tüketici tercihleri üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" hükümlerine eksiksiz uyulmasını zorunlu tutuyor.

Bakanlığın denetimlerinde, "yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" gibi üst üste uygulanan indirimlerin tek bir toplam indirim gibi sunulmasının tüketicileri yanıltabildiği ve gerçek indirim oranı konusunda kafa karışıklığına yol açtığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı yanıltıcı indirim yöntemlerini tek tek açıkladı

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde, reklamların ana metninde tüm ürünlerde indirim varmış izlenimi oluşturulmasına rağmen, dipnotlarla çok sayıda ürünün kampanya kapsamı dışında bırakıldığı belirlendi. Ayrıca kampanya şartlarının tüketicilerin rahatlıkla okuyamayacağı kadar küçük ve silik puntolarla yazıldığı tespit edildi.

Denetimlerde öne çıkan diğer ihlaller arasında, indirim kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi ile sadakat kartı kampanyalarında referans fiyatların gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilerek indirim oranının olduğundan fazla yansıtılması da yer aldı.

Yanıltıcı indirim reklamlarına 39,9 milyon TL'ye varan ceza

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı reklam yapan işletmeler, reklam ajansları ve yayın mecraları çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamların durdurulmasına, aynı yöntemle düzeltilmesine veya idari para cezası uygulanmasına karar verebiliyor.

Mevzuata aykırı uygulamalarda idari para cezaları, reklamın yayımlandığı mecraya bağlı olarak 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor. Kurul, ceza tutarını belirlerken elde edilen haksız kazanç, tüketicinin uğradığı mağduriyet ve ihlali gerçekleştiren tarafın kusur derecesi gibi kriterleri dikkate alıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı: Yanıltıcı reklamlara yakın takip

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin mağduriyetini önlemek hem de işletmelerin yüksek tutarlı idari yaptırımlarla karşılaşmasının önüne geçmek amacıyla ilgili meslek kuruluşları ve sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

Bakanlık uzmanları, indirimli satış ve reklam kampanyalarının mevzuata tam uyumlu şekilde hazırlanması gerektiğini vurgularken, spekülatif fiyat hareketlerine neden olan ve dürüst ticaret ilkelerine aykırı uygulamaların yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi. Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.