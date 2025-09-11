Yapay Zekâ Çağında e-Ticaretin Geleceği Zirvesi başlıyor!

Yapay Zekâ Çağında e-Ticaretin Geleceği Zirvesi başlıyor!
Yapay Zekâ Çağında E-Ticaretin Geleceği Zirvesi 15 Eylül’de İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilecek. Zirvede; rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi odağında e-ticaretin geleceği konuşulacak.
Ticaret Bakanlığı himayesinde, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) tarafından düzenlenen “Yapay Zekâ Çağında E-Ticaretin Geleceği Zirvesi”, 15 Eylül 2025 tarihinde, İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleşecek.
Rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi konuşulacak
TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin destekleriyle gerçekleşecek zirvede; rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi odağında e-ticaretin geleceği tartışılacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) Başkanı Mehmet Hüseyin Bilgin’in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirve, gün boyu sürecek oturumlara birbirinden önemli isimlere ev sahipliği yapacak.
Zirvenin özel oturumunda Rekabet Kurulu Başkanı yer alacak
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, “Rekabet Boyutuyla E-Ticaretin Geleceği” başlıklı özel oturumda; dijital pazaryerlerinde adil rekabetin önemi, büyük oyuncuların piyasa üzerindeki etkileri ve rekabet hukukunun e-ticarete uyarlanması gibi konuları ele alacak.
Zirvenin en dikkat çeken oturumlarından biri olan “E-Ticaretin Geleceği”, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarının üst düzey yöneticilerini bir araya getirecek. TOBB Türkiye E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda; Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, PttAVM & ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, N11 CEO’su Nihal Dindar Akın yer alacak.
e-Ticaretin geleceği regülasyon ve tüketici boyutuyla masaya yatırılıyor
DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Regülasyon ve Tüketici Boyutuyla E-Ticaret” oturumunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber yer alacak.
Dijital perakendenin öncülerinin katılacağı “Online Alışverişin Geleceği” başlıklı son oturumda ise tüketici davranışlarındaki değişim, teknolojik trendler ve dijital altyapının evrimi değerlendirilecek. DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul’un moderatörlüğündeki oturumda; Migros Ticaret A.Ş. CEO’su Özgür Tort, Getir Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, Boyner CEO’su Eren Çamurdan ve obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak yer alacak.
Üst düzey katılımla gerçekleşmesi beklenen “Yapay Zekâ Çağında E-Ticaretin Geleceği Zirvesi”, Türkiye e-ticaret ekosisteminin tüm paydaşlarına yol haritası sunmayı ve sektörün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.