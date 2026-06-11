"Yapay zeka dönüşümünde oyun kurucu olmak istiyoruz”

BARIŞ SEDEF

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, OSB olarak Türkiye ekonomisinin en dinamik motorları arasında yer aldıklarına dikkat çekti. Küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olmak için üretim paradigmalarının kökten değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Mutlu, “Fabrikalarımızda sadece ürün değil devasa bir veri denizi üretiyoruz. Burada önemli olan bu verileri üretime yön verecek bir yapıya dönüştürmek. Bunu yapanlar yarının dünyasında oyun kurucu olacaklardır” dedi.

Teknoloji dönüşümünde sanayicilere destek olmayı hedefliyor

Yapay zekanın üretim ve verimlilikte muazzam bir kaldıraç olduğuna işaret eden Mutlu, “İkitelli OSB olarak bu dönüşümün oyun alanı olma niyetindeyiz. Bölgemizde devreye alacağımız teknoloji merkezi ile öne çıkmayı ve sanayicilerimize destek sunmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Akıllı fabrikanın tedarik zincirindeki entegre bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Mutlu, “Her bir yazılım her bir veri yapay zekada Türkiye’nin dönüşümüne katkı sunan önemli bir yapı taşı. Biz de OSB olarak bu dönüşümde daha aktif bir şekilde yer almak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Verim %50’nin üzerine kadar çıkıyor

Yapay Zeka Sanayi Derneği Başkanı Mehmet Şah Çelik, üniversite ve sanayi arasında köprü olmak istediklerinin altını çizerek, “Dernek olarak üniversitelerle işbirliği yaparak imkanı olmayan sanayicilerimizi teknolojiyle buluşturmak” diye konuştu. Yapay zekanın verimlilik üzerindeki etkisine de değinen Çelik, “Üretim yapılan sektörün özelliğine göre yapay zeka ile yüzde 20 ila 50 arasında verim elde edilebiliyor. Bu dönüşümü yakalayan sanayiciler rekabette de öne çıkacak” diye konuştu. Özellikle otomotiv ve yazılım sektörünün yapay zekadan doğrudan etkilenen alanlar arasında yer aldığına dikkat çeken Çelik, “Küçük ölçekli sanayicilerimizin bu değişimi yakalaması rekabet açısından kritik öneme sahip. Üniversite sanayi işbirliği de bu dönüşümün temel taşı, sanayideki ihtiyaçları tespit ederek yol haritasının oluşturulması önemli” dedi.