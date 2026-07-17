Yapay zeka girişimleri için 500 bin-5 milyon arasında faizsiz kredi

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zekâ alanındaki gelişimini hızlandırmak amacıyla, teknoloji girişimcileri için Yapay Zekâ Kredi Programı hayata geçirdi. İşletmelerin yapay zeka altyapı harcamalarının destekleneceği program kapsamında faizsiz kredilerde alt sınır 500 bin lira, üst sınırı ise 5 milyon lira olacak. Krediler 1 yıllık ödemesiz dönemin ardından 1 yıl içinde 3’er aylık dönemler halinde ödenecek. Yapay Zeka Kredisi kapsamında işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına blokeli aktarılan kredi tutarı serbest bırakılmadan önce işletmeden banka teminatı alınacak.

Kredi destek programından, Teknogirişim Rozeti sahibi işletmeler yararlanabilecek. Bu işletmelerin; yüksek performanslı işlem kaynağı, güvenli veri saklama ve yapay zekâ araçlarına erişim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Ayrıca, yapay zekâ geliştirme ve uygulama süreçlerinde kritik öneme sahip olan veri merkezi hizmetlerinin kullanımını kolaylaştıracak program ile teknoloji girişimlerinin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

KOSGEB Bilgi Sistemleri üzerinden 9 Temmuz itibarıyla başlayan başvurular, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Uygun bulunan işletmeler kredi kullanım işlemlerini GO Dijital Cüzdan uygulaması aracılığıyla yürütecek. Programa başvuracak işletmelerin; geçerli Teknogirişim Rozetine sahip olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif ve güncel işletme beyanına sahip olması gerekiyor.

Hangi alanda destek verilecek?