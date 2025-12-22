“Yapay zeka ile oluşturulan reklamları yakın takibe alacağız”

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Güçlü ekonominin piyasadaki tüm aktörlerin işbirliği ve dayanışma ülküsü içinde çalışmalarıyla inşa edilebileceğine inandıklarını ifade eden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Bilinçli tüketici güçlü ekonominin teminatıdır” dedi. Vatandaşların tüketici hukukundan doğan haklarının korunması amacıyla geniş kapsamlı denetim yanında ve piyasada gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Bolat, bu noktada önemli mevzuat değişikliklerinin hayata geçirildiğini belirtti. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu’nun tüm yayınları titizlikle izlediğini dile getiren Ömer Bolat, göreve geldiği dönemden bu yana Kurul’un 593 milyon liralık idari para cezası uyguladığını kaydetti.

İkiz dönüşümün getirdiği değişimi takip ediyoruz

Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkesi kapsamında yapılan denetimlerin sonucunda 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranının yüzde 1.1’e kadar gerilediği bilgisini veren Bolat, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde verilen ceza miktarının 4.7 milyar lira olduğunu vurguladı. Bolat, Yenilenmiş Ürün Sisteminin Dünya Bankası ve Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) 2024 Yılı Tüketicinin Korunması Yarışması’nda “Üçüncü Taraflarla İş Birliği” kategorisinde ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Şans oyunları reklamlarına yasaklama hazırlığı

Üzerinde çalışılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik taslağı hakkında da bilgi veren Baran Bolat, indirimli satışlar, sosyal medya etkileyicileri, oyun içi ganimet kutuları, tüketici değerlendirmeleri, yapay zeka reklamları gibi konu başlıklarında tüketiciyi koruyucu düzenlemeleri öngördüklerini anlattı. Bolat, ayrıca elektronik sigara ve şans oyunlarının reklamlarının yasaklanmasının planlandığını belirtti.

EKONOMİ’ye ‘Tüketici Özel Ödülü’

28’nci Tüketici Ödülleri kapsamında EKONOMİ Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ‘Tüketici Özel Ödülü’ aldı. Bu kategoride ayrıca; Anadolu Ajansı, İHA, TRT, Sabah, DÜNYA, Yeni Şafak, 24 TV, Ülke TV ve Akit Gazeteleri de ödül aldı. Tüketiciyi Memnun Eden firma ödülleri ise Vatan Bilgisayar, Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri ile Samsung Elektronics İstanbul Pazarlama’ya verildi.