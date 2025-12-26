Yapay zeka patlaması! Teknoloji milyarderleri servetine 550 milyar dolar ekledi

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı yükseliş, 2025 yılında ABD’li teknoloji milyarderlerinin toplam net servetini 550 milyar doların üzerine taşıdı.

Elon Musk zirvedeki yerini korurken, Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang yapay zeka kaynaklı kazançlarla sıralamada üst basamaklara çıktı.

Yapay zeka alanında artan bireysel yatırımlar, ABD’nin en zengin teknoloji girişimcilerinin servetlerinde büyük artışlara yol açtı.

CNBC-e'nin Financial Times’ın Bloomberg News verilerinden aktardığı habere göre ABD’nin en zengin 10 teknoloji kurucusu ve CEO’sunun net varlığı yılbaşındaki 1,9 trilyon dolar seviyesinden 2,45 trilyon dolara çıktı. Böylece 2025 yılında bu grubun servetine 550 milyar dolar eklendi.

Söz konusu artış, S&P 500 endeksinin yüzde 18’in üzerinde yükseldiği bir dönemde gerçekleşti. Yapay zeka çipleri, veri merkezleri ve AI tabanlı ürünlere yönelik yatırımlar dolarla ifade edilen hacimlere ulaşırken, silikon vadisi’nin önde gelen isimlerine önemli kazançlar sağladı.

Ancak son aylarda yapay zeka yatırımlarında balon oluşabileceğine yönelik endişeler, bazı şirketlerin geri çekilmelerine de neden oldu.

Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve OpenAI danışmanı Jason Furman, yapay zeka kaynaklı servet artışlarının riskler barındırdığına dikkat çekerek, “Bunların tamamı spekülatif ve yapay zekanın başarısına bağlı. Karşılığını alıp almayacağımız belirsiz, ancak yatırımcılar almaya hazır görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Musk zirvede kaldı

Elon Musk, yıl sonunda kısa süreliğine Larry Ellison’ı zirvedeki koltuğundan indirse de yıl genelinde liderliğini sürdürdü. Musk’ın net serveti yaklaşık yüzde 30 artarak 465 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, Tesla hisselerindeki yükselişin yanı sıra SpaceX’in değerinin 300 milyar doların üzerine çıkması etkili oldu.

Nvidia ve Jensen Huang yükselişte

Yapay zeka patlamasının öne çıkan kazananlarından biri de Jensen Huang oldu. Nvidia, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak dünyanın en büyük halka açık şirketi konumuna yükseldi. Huang, 65 milyar dolarlık net servetiyle ABD’nin en zengin sekizinci teknoloji yöneticisi oldu.

Menlo Park merkezli Nvidia’nın, Nvidia’nın yapay zeka çiplerindeki küresel liderliğinden yararlanan şirketlerinden biri olduğu ifade edilirken, hisselerindeki yükseliş sayesinde Huang’ın servetinde milyarlarca dolarlık artış gerçekleşti.

Bezos, Dell Zuckerberg geride

Jeff Bezos, yıl içinde 6,5 milyar dolarlık değerinde Amazon hissesi satarken, Michael Dell kendi şirketinde önemli adımlar attı.

Mark Zuckerberg ise yatırımlarını yapay zeka altyapısına ve yüksek maaşlı AI araştırmacılarına yapılan harcamalarla öne çıkardı. Meta hisselerinin yaşadığı dalgalanma, bazı dönemlerde yatırımcıları endişelendirdi.

Ellison geriledi, Google kurucuları öne çıktı

Larry Ellison’ın serveti, Oracle’ın OpenAI ile 90 milyar dolarlık veri merkezi anlaşması açıklamasının ardından kısa süreli yükselse de, şirket hisselerinin yıl içindeki zayıf performansı nedeniyle geriledi.

Bu süreçte Ellison ve Zuckerberg net servetlerini sırasıyla 270 milyar dolar ve 250 milyar dolar artırdı. Larry Page ve Sergey Brin tarafında ise Google hisselerindeki yükseliş servet artışında etkili oldu.

Bill Gates listesine düştü

Listeye giren isimler arasında Bill Gates, yıl net servetini düşürerek kaçan tek kişi oldu. Gates’in, hayırseverlik faaliyetlerini finanse etmek amacıyla Microsoft hisselerini satmayı sürdürmesi, bu düşüşte belirleyici oynadı.

Yapay zeka yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi, teknoloji milyarderlerinin servetlerindeki dalgalanmanın önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını gösteriyor.