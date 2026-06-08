Yapay zeka rallisinde ilk büyük çatlak

EVRİM KÜÇÜK

Wall Street’te bu yıl yaşanan yapay zeka coşkusu cuma günü sert bir fren yaptı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 4,2 gerileyerek son 14 ayın en kötü gününü yaşarken, yarı iletken hisselerinde görülen çift haneli kayıplar küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Yeni işlem haftasına girilirken yatırımcılar ‘Bu düşüş sadece bir kar realizasyonu mu, yoksa yapay zeka rallisinde sona mı gelindi?’ sorusunu soruyor.

Yüksek faiz piyasaları korkuttu

Satışların fitilini ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri ateşledi. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam rakamları, ekonominin halen sıcak olduğunu gösterirken, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini tersine çevirdi. Piyasalar artık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceğini, hatta yeniden artırabileceğini fiyatlamaya başladı.

Faiz beklentilerindeki değişim özellikle yüksek değerlemelere ulaşan teknoloji şirketlerini vurdu. Çünkü yapay zeka yardımıyla astronomik seviyelere çıkan hisseler, düşük faiz ortamına en duyarlı varlıklar arasında yer alıyor.

Çip üreticileri satışların merkezinde

Düşüşün en sert hissedildiği alan yarı iletken sektörü oldu. Philadelphia Yarı İletken Endeksi bir günde yüzde 10’dan fazla gerileyerek pandemi döneminden bu yana en kötü performansını sergiledi. Nvidia yüzde 6, Broadcom yüzde 8, Intel ve Sandisk ise yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti. Son aylarda yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların lokomotifi olan çip üreticilerindeki sert satış, rallinin ne kadar dar bir yatırım temasına dayandığını da ortaya koydu.

Fed korkusu yapay zekâ heyecanını bastırdı

İki yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 4,17'ye yükselerek son 15 ayın zirvesine çıktı. Tahvil getirilerindeki yükseliş, gelecekte elde edilmesi beklenen karlara dayanan teknoloji hisselerinin değerlemelerini doğrudan baskılıyor. Bu nedenle güçlü ekonomik veriler Fed’in faizi yüksek tutacağı anlamına geldiğinden borsalar için kötü haber olarak algılandı.

Balon mu, sağlıklı düzeltme mi?

Yahoo Finance’a konuşan bazı stratejistler, yarı iletken sektöründeki geri çekilmeyi “kâr realizasyonu” olarak tanımlarken, yılın ilerleyen dönemlerinde teknoloji hisselerinin yeniden öncülük edebileceğini düşünüyor.

Piyasanın bu hafta izleyeceği 4 kritik başlık

- Fed beklentileri: Yeni ekonomik veriler faiz artırımı ihtimalini güçlendirir mi?

- SpaceX halka arzı: Tarihin en büyük halka arzlarından biri teknoloji hisselerine yeni kaynak çekebilir.

- Yapay zeka yatırımları: Şirketlerin harcama planlarında yavaşlama sinyali gelip gelmeyeceği izlenecek.

- Tahvil piyasası: ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sürerse teknoloji hisseleri üzerindeki baskı artabilir.

Asıl risk reel ekonomi

ING ekonomistlerine göre asıl soru borsadaki düşüş değil, bunun yatırım harcamalarına yansıyıp yansımayacağı. Son dönemde ABD büyümesinin önemli kısmı yapay zeka bağlantılı yatırımlardan geldi. Eğer teknoloji şirketleri harcamalarını kısmaya başlarsa yalnızca çip üreticileri değil, veri merkezlerinden enerji sektörüne kadar geniş bir ekosistem etkilenebilir. ING’ye göre bugün koşullar 2000 yılındaki dot-com çöküşünden farklı olsa da, yapay zeka yatırımlarındaki olası bir yavaşlama ABD ekonomisinin en önemli büyüme motorlarından birini zayıflatabilir.

OpenAI, ChatGPT’yi süper uygulamaya dönüştürüyor

Yaklaşık 850 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan OpenAI, planlanan halka arz öncesinde ChatGPT tarihinin en kapsamlı dönüşümünü başlatıyor. Şirket, ChatGPT'yi yalnızca soru-cevap veren bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp kodlama araçları, yapay zekâ ajanları ve üçüncü taraf uygulamaların birleştiği bir "süper uygulama”ya dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni yapılanmada Codex kodlama platformuna daha fazla kaynak aktarılacak. Şirket yöneticileri, yapay zekânın geleceğinin sohbetten çok kullanıcı adına görev yerine getiren ajan sistemlerinde olduğuna inanıyor.