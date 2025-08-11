Yapay zeka sektöründe 2 yılda 100 yeni unicorn doğdu

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme, son iki yılda teknoloji dünyasında rekor seviyede servet artışı yarattı. Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI ve Anysphere gibi şirketlerin gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık yatırım turları, yeni milyarderler doğururken değerlemeleri de tarihi zirvelere taşıdı.

CB Insights verilerine dayanan CNBC raporuna göre, değeri 1 milyar doların üzerinde olan yapay zeka şirketlerinin sayısı 498’e yükseldi. Bu şirketlerin toplam piyasa değeri 2,7 trilyon dolara ulaştı. Yalnızca 2023’ten bu yana sektöre 100 yeni unicorn şirket eklendi.

Teknoloji devlerinin hisseleri servet artışına yön verdi

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinde de önemli artışlara yol açtı. Nvidia, Meta ve Microsoft gibi büyük firmaların değer kazanması, bu büyüme sürecinde etkili rol oynadı. Aynı zamanda veri merkezi ve bilgi işlem altyapılarına olan talep ile yapay zeka mühendislerine ödenen yüksek maaşlar da sektörel servet artışını destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Yeni girişimler milyar dolarlık değerlemelere ulaştı

Sektörde öne çıkan örnekler arasında, OpenAI’dan ayrılarak Thinking Machines Lab adlı şirketi kuran Mira Murati dikkat çekti. Murati’nin Şubat 2025’te kurduğu girişim, Temmuz ayında 2 milyar dolarlık yatırım aldı ve kısa sürede 12 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Anthropic AI, 170 milyar dolarlık değerleme üzerinden 5 milyar dolar seviyesinde yeni bir yatırım turu yürütürken; Anysphere, haziran ayında aldığı 9,9 milyar dolarlık değerlemenin ardından yalnızca haftalar içinde 18 ila 20 milyar dolar arasında teklifler almaya başladı.

Likidite işlemleri artarak devam ediyor

OpenAI, çalışanlara nakit sağlamak amacıyla 500 milyar dolar değerleme üzerinden ikincil hisse satışı planladığını açıkladı. 2023 yılından bu yana sektörde toplam 73 likidite işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemler arasında birleşmeler, satın almalar, halka arzlar ve ters birleşme girişimleri yer aldı.