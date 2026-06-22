Yapay zeka yatırımları fiyatları artırıyor: Elektronik ürünlerde yeni zam bekleniyor
Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların hız kazanması, teknoloji sektöründe maliyet baskısını artırırken, tüketicilerin kullandığı birçok elektronik üründe yeni zam beklentilerini gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri, artan üretim maliyetleri ve yapay zeka kaynaklı bileşen talebinin etkisiyle akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarında yeni bir artış dalgasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor.
Sektör kaynaklarına göre yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek kapasiteli çip ve bellek birimlerine yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için gereken gelişmiş bileşenlere olan yoğun talep, üretim maliyetlerini artırırken teknoloji şirketlerini de yeni fiyat politikaları üzerinde değerlendirme yapmaya yöneltiyor.
Yeni iPhone modellerinde fiyat artışı beklentisi güçleniyor
Teknoloji dünyasında gözler Apple cephesine çevrildi. The Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre Apple CEO'su Tim Cook, cihazlarda kullanılan bellek ve depolama çiplerine yönelik talebin çok hızlı arttığını, bu durumun kritik bileşenler üzerinde arz baskısı yarattığını açıkladı. Bu açıklama, yeni nesil akıllı özelliklere sahip iPhone modellerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabileceği beklentisini güçlendirdi.
Konsol fiyatlarında artış sinyali
Artan maliyetlerden yalnızca akıllı telefonların etkilenmeyeceği belirtiliyor. Microsoft'un Xbox biriminde görev yapan Asha Sharma, özellikle depolama teknolojilerindeki maliyetlerin son yıllarda ciddi şekilde yükseldiğini açıkladı. Bu durum, yeni nesil Xbox ve diğer oyun konsollarının fiyatlarında da artış yaşanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.