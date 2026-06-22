Yapay zeka yatırımları fiyatları artırıyor: Elektronik ürünlerde yeni zam bekleniyor

Sektör kaynaklarına göre yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek kapasiteli çip ve bellek birimlerine yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için gereken gelişmiş bileşenlere olan yoğun talep, üretim maliyetlerini artırırken teknoloji şirketlerini de yeni fiyat politikaları üzerinde değerlendirme yapmaya yöneltiyor.

Yeni iPhone modellerinde fiyat artışı beklentisi güçleniyor

Teknoloji dünyasında gözler Apple cephesine çevrildi. The Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre Apple CEO'su Tim Cook, cihazlarda kullanılan bellek ve depolama çiplerine yönelik talebin çok hızlı arttığını, bu durumun kritik bileşenler üzerinde arz baskısı yarattığını açıkladı. Bu açıklama, yeni nesil akıllı özelliklere sahip iPhone modellerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabileceği beklentisini güçlendirdi.

Konsol fiyatlarında artış sinyali

Artan maliyetlerden yalnızca akıllı telefonların etkilenmeyeceği belirtiliyor. Microsoft'un Xbox biriminde görev yapan Asha Sharma, özellikle depolama teknolojilerindeki maliyetlerin son yıllarda ciddi şekilde yükseldiğini açıkladı. Bu durum, yeni nesil Xbox ve diğer oyun konsollarının fiyatlarında da artış yaşanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.