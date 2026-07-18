Yapay zeka yatırımları teknoloji devlerinin risk primini yükseltti

Kredi piyasalarındaki son eğilimler dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin CDS'lerinin arttığını ortaya koyuyor. Bu yükseliş, özellikle yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler arttıkça, yatırımcılar arasında artan bir temkinliliğe işaret ediyor.

Şirketlerin artan CDS'leri yapay zeka teknolojilerine yönelik devam eden yatırımların şirketleri finansal durumlarında dalgalanmalara yol açıp açmayacağına yönelik endişelerden kaynaklanıyor. Bu durum da yatırımcıların daha ihtiyatlı davranmasına neden oluyor.

Teknoloji firmaları yapay zeka yatırımlarına aşırı kaynak aktarmaya devam ettikçe bu yatırımlardan verimli olup olmayacağına dair soru işaretleri artıyor.

Yapay zeka stratejisinde yaşanabilecek olası hatalar veya eksikliklere dair endişeler, yatırımcı güveninin azalmasına yol açarak uzun vadeli karlılık konusunda kaygılara neden oluyor.

Bu durum, birçok teknoloji şirketinin güvendiği büyüme modellerinin sürdürülebilirliği konusunda soruları gündeme getiriyor.

Yapay zekaya yapılan büyük yatırımlardan kısa vadede sonuç alınmayabileceğine dair endişeler de şirketler için risk oluşturuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişeler de şirketlerin kredi risk primlerindeki yükselişte etkili oluyor. Faiz artırımlarının gerçekleşmesi durumunda yapay zeka projelerinin finansman maliyetinin artacağına ilişkin endişeler öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle bu yıl en düşük 39 baz puanı gören Nvidia'nın CDS'i 18 baz puan artarak 57 baz puana kadar çıktı. Apple'ın CDS'i ise 9 baz puan artışla 24 baz puandan 33 baz puana yükseldi.

Bu yıl en düşük 47 baz puanı gören Alphabet'in CDS'i ise 13 baz puan yükselerek 47 baz puandan 60 baz puana çıktı.

Microsoft'un CDS'i 19 baz puan artarak 31 baz puandan 49 baz puana, Amazon'un CDS'i 12 baz puan artışla 48 baz puandan 60 baz puana tırmandı.

SpaceX'in CDS'i 50 baz puan arttı

Haziran ayında halka arz olan SpaceX'in CDS'i 50 baz puan artarak 110 baz puandan 160 baz puana yükseldi.

Broadcom'un CDS'i 41 baz puan artarak 40 baz puandan 81 baz puana, Meta'nın CDS'i 12 baz puan artışla 68 baz puandan 80 baz puana, Tesla'nın CDS'i 5 baz puan yükselerek 93 baz puandan 98 baz puana, AMD'nin CDS'i 24 baz puan artarak 35 baz puandan 59 baz puana, Intel'in CDS'i 16 baz puan artışla 55 baz puandan 71 baz puana, Oracle'ın CDS'i 35 baz puana yükselerek 153 baz puandan 188 baz puana kadar çıktı.

Teknoloji şirketleri daha dar bir büyüme alanında rekabet ediyor

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, "Yapılan yatırımlar çok fazla ve bu durum teknoloji şirketlerinin bilançolarını ve nakit akışlarını zorluyor" dedi.

Şirketlerin yatırımlar için borçlanmaya başladığını, bunun da bir rahatsızlık oluşturduğunu belirten Manukyan, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde bulunmasının nedenlerinden bir tanesinin de bu durum olduğunu ifade etti.

Manukyan, teknoloji şirketlerinde çok fazla önemli aktörün borçlanma piyasasına girdiğini dile getirdi.

Teknoloji şirketlerinin daha dar bir büyüme alanında rekabet ettiğini söyleyen Manukyan, yapılan yatırımları karşılayacak güçlü bir talep olmayabileceğine dair endişelerin de öne çıktığını kaydetti.