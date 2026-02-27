Yapay zekadan ‘HALO ticaretine’ büyük rotasyon

EVRİM KÜÇÜK

Son iki yılda küresel piyasaların ana hikâyesi yapay zekâydı. Teknoloji devleri rekor değerlemelere ulaştı. Son olarak bu hafta gözlerin çevrildiği Nvidia’nın açıkladığı sonuçlar beklentileri aştı, ancak yatırımcı halen yapay zeka konusunda daha fazla kanıt görmek ve büyümeden emin olmak istiyor. Bu nedenle bu yıl piyasalarda dikkat çekici bir yön değişimi yaşanıyor ve yeni bir kavram öne çıkıyor: HALO ticareti.

HALO, “heavy asset, low obsolescence” yani yüksek varlık değeri ve düşük eskime riski taşıyan şirketleri tanımlıyor. Enerji, madencilik, altyapı, sanayi ve lojistik gibi somut varlıklara dayalı sektörler bu çerçevede yeniden ilgi görüyor. Yatırımcılar, yapay zeka hisselerindeki yoğunlaşmayı azaltarak portföylerini daha dayanıklı görülen alanlara kaydırıyor.

Sermaye rotasyonu yazılım şirketlerine 1.2 trilyon $ kaybettirdi

B2PRIME Group’un kurucusu ve icra direktörü Eugenia Mykuliak’a göre bu eğilim bir “AI çöküşü” anlamına gelmiyor. Daha çok klasik bir sermaye rotasyonu söz konusu. Yüksek büyüme beklentileriyle şişen teknoloji değerlemeleri sorgulanırken, nakit akışı üreten ve fiziksel varlık temeli güçlü şirketler öne çıkıyor.

S&P 500 yazılım alt endeksi bu hafta, Başkan Donald Trump’ın geçen Nisan ayındaki “özgürlük günü” gümrük vergisi açıklamasının hemen ardından gelen dönemden bu yana en düşük seviyesine gerileyerek, bir aydan kısa bir sürede toplam piyasa değerinde 1.2 trilyon dolar kaybetti.

Ancak S&P 500’ün Kamu hizmetleri alt endeksi yüzde 10’dan fazla yükseldi.

Enerji hisseleri de yüzde 22 değer kazandı.

S&P Küresel Madencilik Endeksi geçen yıla göre %100’ün üzerinde artış gösterdi. Zira önemli fiziksel varlıklara sahip sektörler, varlık açısından hafif teknoloji şirketlerine kıyasla yıllarca düşük performans gösterdikten sonra aniden yeniden popüler hale geldi.

HALO ticareti ,yatırımcı psikolojisinin bir yansıması olarak niteleniyor. Yüksek faiz, jeopolitik gerilim ve ticaret belirsizliği ortamında portföyler “hava koşullarına dayanıklı” hale getirilmeye çalışılıyor. Maddi olmayan varlıklara dayalı iş modelleri daha kırılgan görülürken, enerji santrali, maden sahası, altyapı ağı gibi fiziksel varlıklar güven unsuru sunuyor.

HALO, bakır ve gümüşü de seviyor

HALO ticareti yapay zekaya karşı bir pozisyon olmak zorunda değil. Aksine, yapay zeka altyapısının gerektirdiği enerji, bakır, gümüş, yarı iletken malzemeleri ve sanayi ekipmanları bu şirketlerin talep görünümünü güçlendiriyor. Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı, elektrikleşme süreci ve çip üretim zincirindeki dar boğazlar; madencilikten özel malzemelere kadar geniş bir alanı stratejik hale getiriyor.

Japonya neden “nihai HALO” olarak görülüyor?

Japonya piyasası, varlık ağırlıklı ve düşük eskime riskine sahip şirket yapısıyla HALO anlatısının merkezine yerleşiyor. On yıllarca düşük faiz ortamında ayakta tutulan sanayi şirketleri bugün yeniden değer kazanıyor. Financial Tilmes’tan Leo Lewis’in yazısında, yarı iletken üretiminde kritik özel malzemeler üreten Japon firmaların yapay zeka çiplerine yönelik talep sayesinde fiyatlama gücü elde ettiği belirtiliyor. ABD’nin yeniden sanayileşme hamlesi ve enerji yatırımları da Japon ekipman ve mühendisliğine bağımlı görünüyor. Uzun süre “verimsiz” sayılan bu şirketler, şimdi dayanıklılık sembolü olarak yeniden keşfediliyor.