Yapay zekayla tasarlanan reklamlara ceza geldi

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıkla ile Reklam Kurulu’nun vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısı manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları da aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, 12 Eylül’de yapılan toplantıda gündeme gelen 138 dosyadan 120 tanesinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, bu reklam ve ticari uygulamalara durdurma cezası ile birlikte 12 milyon 231 bin liralık idari para cezası verildi.

Bakanlık açıklamasında tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, yapan zeka tarafından oluşturulan içeriklerin de incelendiği belirtilirken, "Bu kapsamda 337 sayılı Kurul toplantısında 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Örtülü alkol reklamına durdurma

Öte yandan sosyal medyada ticari reklamı yasak olan alkollü içeceklerin tanıtımlarının yapıldığının gözlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu kapsamda, reklamı yasak olan bir alkollü içeceğin söyleşi-sohbet formatında tasarlanmış bir içerikle, ürün adına doğrudan yer vermeden dekor üzerine yerleştirilerek ürün ismi veya görseline yer verilmeksizin ürünle özdeşleşmiş sloganların kullanılması yoluyla tanıtımı yapılmış olduğu tespit edilmiş ve söz konusu örtülü reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır.” denildi.

“Ortalama tüketici algısını istismar”

Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler yer aldı: "Reklam Kurulu tarafından, bu ay gerçekleştirilen kurul toplantısında sıralama sonuçlarına ilişkin reklamlı içeriklerde 'reklam' olgusunun ortalama tüketici algısını istismar edebilecek şekilde açık ve anlaşılır olma kriterini karşılamaması nedeni ile idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin karar verme süreçlerinde manipülatif fiiller sonucu mağdur edilmemesi, tüketicilere erişimde ticari ahlaka uymayan eylemlerde bulunulmaması için çalışmalarımıza titizlikle devam edilecektir.”