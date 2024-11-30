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Yapı denetim kuruluşlarına yeni düzenleme! Bina ruhsat sürecindeki süreler değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı denetim kuruluşlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Küçük metrajlı işlerin denetimini üstlenmek istemeyen yapı denetim kuruluşlarına uygulanan elektronik dağıtım sıralamasından çıkarılma süresi 60 günden 90 güne yükseltildi.

Haber Merkezi
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Yapı denetim kuruluşlarına yeni düzenleme! Bina ruhsat sürecindeki süreler değişti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle küçük metrajlı işlerin denetimini üstlenmek istemeyen yapı denetim kuruluşlarına uygulanan elektronik dağıtım sıralamasından çıkarılma süresi 60 günden 90 güne yükselten düzenlemeyi hayata geçirdi.

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapı denetim ve bina ruhsat aşamasındaki süreler değişti

Yeni tebliğle yapı denetim sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda görevlendirildiği işlerin sözleşmesini imzalamaktan kaçınan yapı denetim kuruluşlarına verilen sıralamadan çıkarılma cezası 60 günden 90 güne yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle, yardımcı kontrol elemanının elektronik dağıtım sonrasında 8-11 iş günü içinde görevlendirilmesi zorunluluğuna da son verildi. Bu zorunluluk iş atandığında değil ruhsat aşamasına gelindiğinde uygulanacak.

Denetim kolaylığı getirildi

Öte yandan, rüzgar enerji santrali (RES) yatırımlarının hızlanması ve ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili de denetim kolaylığı getirildi.

Acele kamulaştırma kararı alınmış ve mahkeme tarafından "el atma" kararı verilmiş bir bölgedeki RES yapılarının "küme yapı" olarak, tek bir denetim firmasına atanmasının önü açıldı.

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