"Yapı Kredi Banko ile ticarette yeni dönem başlatıyoruz"

HATİCE İLKİMEN/EKONOMİ

Günümüz iş dünyasında hız, güven ve dijitalleşme, artık sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilirliğin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Şirketler, değişen pazar koşullarında ayakta kalabilmek ve büyümelerini sürdürebilmek için iş yapış biçimlerini yeniden tanımlıyor. Uzayan tahsilat süreleri, ödeme belirsizlikleri ve finansmana erişimdeki gecikmeler, işletmelerin nakit akışını doğrudan etkiliyor ve stratejik karar alma süreçlerini sekteye uğratıyor. Bu ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla Yapı Kredi, dijital nakit yönetimi ürünü Yapı Kredi BANKO’yu geliştirdi. Yeni ürün, firmaların ticaret yolculuğunu kolaylaştırıyor ve süreçleri yeniden tanımlıyor.

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ürünü şöyle özetliyor:

“Yapı Kredi BANKO, firmaların finansmana erişimini kolaylaştırırken ticaretin güvenle ilerlemesini sağlıyor. Satıcıların tahsilatlarını garanti altına alıyor, alıcılara ise ileri vadeli, güvenli ödeme ve gerekirse kredi olanağı sunuyoruz. Amacımız, firmaların ticaretteki tüm süreçlerini yalınlaştırmak, hızlandırmak ve güvence altına almak. Yeni ürünümüz, bu vizyonun dijital dünyadaki somut karşılığıdır.”

Sistemin avantajları

Erdoğan, sistemin sağladığı avantajları da şöyle anlatıyor: “Firmalar, alacaklarını yüzde 100 tahsilat garantisiyle güvence altına alabiliyor, vade beklemeden iskonto ederek anında nakde çevirebiliyor veya garantili alacaklarını başka firmalara devrederek ticaretin bir parçası hâline getirebiliyor. Tüm işlemler 7/24 dijital ortamda, şubeye gitmeden ve evrak yükü olmadan tamamlanıyor. Alıcı hesabında yeterli bakiye bulunmadığında sistem otomatik kredi tanımlıyor ve sürecin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Böylece ticaret hem alıcı hem satıcı açısından güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir hâle geliyor.”

10 trilyon TL’lik bir pazara hizmet edecek

Erdoğan, Yapı Kredi BANKO ile Türkiye’de 10 trilyon TL’yi aşması beklenen ileri vadeli ödeme pazarı içinde yepyeni bir standart oluşturmayı hedefl ediklerini belirterek, “Yapı Kredi BANKO, çek, senet, DBS ve teminat mektubu gibi evrak yoğun süreçleri dijital ortamda tek bir çözümde topluyor ve çok daha esnek bir yapı sunuyor” dedi. BANKO’dan yararlanmak için tek şartın satıcının Yapı Kredi’de aktif bir hesabının bulunması olduğunu dile getiren Erdoğan, alıcı veya satıcı fark etmeksizin her iki tarafın da işlem sürecini başlatabileceğini, yönetebileceğini ve dijital platformlardan anında faydalanabileceğini anlattı.

Güven, hız ve esneklik...

Yapı Kredi BANKO’nun sunduğu en dikkat çekici yeniliklerden birinin de alacak devri özelliği olduğunu söyleyen Cahit Erdoğan, “Ticarette güven, hız ve esneklik çok önemlidir. İşletmeler, yalnızca kendi operasyonlarını değil, tedarik zincirinin tamamını da göz önünde bulundurmak zorundadır. BANKO, bu anlayışla geliştirilmiş bir çözüm sunuyor. Ürün, işletmelere nakit akışını planlama kolaylığı ve alacaklarını stratejik bir enstrümana dönüştürme esnekliği sağlıyor. Satıcılar, alacaklarının tamamını ya da bir kısmını dilerse iskonto edebilir, dilerse farklı satıcılara devredebilir. Her devirde tahsilat garantisi, erken ödeme ve yeniden devir imkânı devam ediyor. Böylece tek bir BANKO işlemi, tedarik zinciri boyunca birçok firmaya esneklik kazandırıyor ve birçok ticari ihtiyaca çözüm sunuyor” dedi. Erdoğan, “Bu bütüncül yapı, firmaların geleceğini şekillendiren bir yol arkadaşı oluyor. İşletmeler, nakit akışlarını yönetirken tedarikçilerine ödeme güvencesi veriyor, iş ortaklarına esneklik sağlıyor ve zincirin tamamında verimliliği artırıyor. Dijitalleşmenin sağladığı hızla ilerleyen bu sistem, rekabet gücünü yükseltiyor ve firmaları geleceğe daha sağlam taşıyor” diye ekledi.