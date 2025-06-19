Yapı Kredi emekli maaşı promosyonunu artırdı!

Bankaların emekli maaş promosyonu ayrıcalıkları sürüyor. Bir bankadan daha promosyon artışı geldi. Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih eden emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.

Fatura talimatı, kredi kartı ve online bankacılık tutarı yukarı çekiyor

14 Haziran 2025 itibarıyla SGK emekli aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 5.000 TL’ye varan, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 5.000 TL’ye varan, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 2.000 TL ödül kazanma fırsatı elde ediyor ve böylece toplamda 27.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajını yakalıyor.

Emekli maaşı nasıl taşınacak?

Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.

“Emekli müşterilerimiz, ayrıcalıklı hizmetlerimizle bir adım önde”

Emeklilere Yapı Kredili olmanın ayrıcalıklarını yaşattıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları söyledi:

“Yapı Kredi olarak, attığımız her adımda emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize pürüzsüz bir deneyim sunuyor ve ayrıcalıklı hizmetlerimiz ile emeklilerimizin bir adım önde olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için promosyon kampanyamızı 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek ödüllerle zenginleştirdik. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, emeklilerimizi ayrıcalıklı hizmetlerimizle desteklemeye ve onların finansal ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”