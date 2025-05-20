Yapı Kredi mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Yapı Kredi erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı, “Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısıyla karşılaştı.

YAPI KREDİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil uygulamasına girişte sorun yaşayan kullanıcılar, bankacılık sisteminin çöküp çökmediğini merak ediyor.

YAPI KREDİ MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar uygulamaya girişte hata alıyor ancak sistemdeki kesintinin kaynağı henüz açıklanmadı.

YAPI KREDİ ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bankadan yapılan açıklamada erişim sorununun çözüldüğü belirtildi.

YAPI KREDİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konuya ilişkin banka "Çok kısa süreli bir kesinti yaşadık, an itibarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz 😊 Anlayışınız için teşekkür ederiz 🙏" açıklamasını yaptı.