Yapı Kredi'den 505 milyonluk satış kararı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) tarafından 17 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım tahsili gecikmiş alacakların satışı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Banka Yönetim Kurulu’nun 17.09.2025 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.07.2025 tarihi itibarıyla toplam 2.712.504.592,25 TL olan alacağın, Arsan Varlık Yönetim A.Ş., Denge Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye toplam 505.030.000,00 TL bedelle satılmasına karar verildiği belirtildi.