Yapı Kredi'den kâr payı dağıtım kararı

Banka, 2023 yılı için pay başına net 1,0868762 TL nakit kâr payı ödenmesi teklifini Genel Kurul'a taşıyacak. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada kâr dağıtım tarihinin 5 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulacağı belirtildi.

68 milyar lira tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından pay sahiplerine; 422 milyon 352 bin lira birinci kar payı, 9 milyar 778 milyon lira ikinci kâr payı olmak üzere toplam 10 milyar 201 milyon lira nakit kâr payı ödenecek.

Banka'nın Genel Kurul toplantısı 29 Mart'ta yapılacak. 977 milyon lira genel kanuni yedek akçe ayrılacak.