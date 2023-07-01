Yapılandırma için son tarih 3 Temmuz

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırma sürecinde sona gelindi. 3 Temmuz'a kadar süre devam ederken; bu defa tarihte uzatma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar sonrası yapılan düzenleme ile 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. 2 bin liranın üstündeki borçlar içinse peşin veya taksitler halinde ödeme planı sunulacak. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanırken; yeni düzenlemeyle ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

5 milyona yakın mükellef başvurdu

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasıyla birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.