  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yapılandırma sinyali: Kredi kartı borçlarına yeni düzenleme mi geliyor?
Takip Et

Yapılandırma sinyali: Kredi kartı borçlarına yeni düzenleme mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderlik ettiği Finansal İstikrar Komitesi, kredi kartlarında borç yapılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama, "Yeni bir borç yapılanması mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapılandırma sinyali: Kredi kartı borçlarına yeni düzenleme mi geliyor?
Takip Et

Finansal İstikrar Komitesi, 3 aydır devam eden ve geçtiğimiz günlerde sona eren borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi ve kredi kartı borçları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar tarafından yapılandırılmıştı. 3 ay süren ve 10 Ekim 2025 tarihinde sona eren borç yapılandırmasına büyük ilgi oluşmuştu.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla borçlarını yapılandırmıştı.

Kimler borçlarını yapılandırmıştı?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu edilmişti. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellenmişti.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınarak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılmıştı.

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde: 

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 27 Ekim 2025 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Yeni borç yapılandırması mı geliyor?

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada "Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır" denildi.

Başka bir deyişle yapılan ve süresi dolan yapılandırmanın bir yenisinin çalışmasının olabileceği beklentisi ortaya çıktı.

AFAD duyurdu: Sındırgı'da peş peşe depremlerSon dakika: Sındırgı'da 4.6 büyüklüğünde depremGündem
500 bin sosyal konut projesi | Hangi ilde kaç bina inşa edilecek?500 bin sosyal konut projesi | Hangi ilde kaç bina inşa edilecek?Ekonomi
Yeni düzenleme yolda: Doğum ve babalık izinleri uzatılıyorYeni düzenleme yolda: Doğum ve babalık izinleri uzatılıyorGündem
Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı: Sındırgı'da yıkılan binalar dron ile görüntülendiSabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı: Sındırgı'da yıkılan binalar dron ile görüntülendiGündem

 

Ekonomi
Oluklu mukavva sektörü 70 milyar TL’lik hacme ulaştı
Oluklu mukavva sektörü 70 milyar TL’lik hacme ulaştı
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Kastamonu’da turizmi canlandıracak 3 proje imzalandı
Kastamonu’da turizmi canlandıracak 3 proje imzalandı
500 bin sosyal konut projesi | Hangi ilde kaç bina inşa edilecek?
500 bin sosyal konut projesi | Hangi ilde kaç bina inşa edilecek?
Mehmet Şimşek, S&P’nin Türkiye zirvesinde konuşacak!
Mehmet Şimşek, S&P’nin Türkiye zirvesinde konuşacak!
EPDK, dört elektrik dağıtım bölgesinde avans ödemelerini erteledi
EPDK, dört elektrik dağıtım bölgesinde avans ödemelerini erteledi