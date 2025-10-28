Yapılandırma sinyali: Kredi kartı borçlarına yeni düzenleme mi geliyor?

Finansal İstikrar Komitesi, 3 aydır devam eden ve geçtiğimiz günlerde sona eren borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi ve kredi kartı borçları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar tarafından yapılandırılmıştı. 3 ay süren ve 10 Ekim 2025 tarihinde sona eren borç yapılandırmasına büyük ilgi oluşmuştu.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla borçlarını yapılandırmıştı.

Kimler borçlarını yapılandırmıştı?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu edilmişti. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellenmişti.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınarak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılmıştı.

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 27 Ekim 2025 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Yeni borç yapılandırması mı geliyor?

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada "Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır" denildi.

Başka bir deyişle yapılan ve süresi dolan yapılandırmanın bir yenisinin çalışmasının olabileceği beklentisi ortaya çıktı.