Yapısal dönüşüm olmadan enflasyonda kalıcı tek hane erişilebilir değil

MERVE YİĞİTCAN

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi katkılarıyla kurulan Ekonomik Araştırmalar Forumu’nun düzenlediği “2026’ya Girerken Türkiye Ekonomisi” başlıklı konferans gerçekleşti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği konferansta; TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Öner ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Çimenoğlu yer aldı.

TÜSİAD Başkanı Turan, yaptığı konuşmada Mayıs 2023’te başlayan dezenflasyon sürecinin sonuçlarının alınmaya başladığını söylerken, son 1,5 yılda enflasyonda görülen 45 puana yakın gerilemeyi önemli bulduklarını anlattı. “Öte yandan, önümüzde hala zorlu bir yol olduğunu görüyoruz” diyen Turan, “Dezenflasyon hızı yavaşlıyor, önümüzdeki yılda da yavaşlamaya devam edecek. Dolayısıyla 2026 yılında enflasyonla mücadelede tam bir başarı kazanılmadan rehavet olmaması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Tarımdaki daralma endişe verici

Bu süreçte para politikası aracılığıyla elde edilebilecek kazanımların sonuna yaklaşıldığına dikkat çeken Turan, “Bundan sonra, mali politikaların dezenflasyona daha güçlü destek olması gerekiyor. Mal enflasyonuna yüksek katkı yapan alanlarda yapısal adımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Turan, tarımdaki daralmanın derinleşerek devam etmesinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Sanayideki gelişmelere de dikkat çeken Turan, şu ifadeleri kullandı: “Sanayimiz son iki yılda baskı altında kaldı. Yıllık ortalama sanayi üretim artışı sadece yüzde 2 civarında gerçekleşti. Enflasyonla mücadelenin bedeli elbette bir yavaşlama. Ancak 2000’lerin başında tecrübe ettiğimiz gibi, enflasyonu tek hanelere indirirken sanayide ciddi büyüme yakalamak da mümkün. O dönemi bugünden ayıran faktör, sürecin yapısal reformlarla desteklenmiş olmasıydı.”

En zorlu süreç geride kaldı

Turan, “TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi bulguları, en zorlu sürecin geride kalmış olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz iki yıla kıyasla 2026’da sanayi ve ihracatta kısmi rahatlama olacağını umuyoruz. Yine de sadece fiyat ve kur konuşmak eksik kalıyor. Global temayı kaçırmamalıyız” dedi.

Şirket bilançoları 2026’ya zayıf giriyor

Demiralp: 2026 enflasyon tahminimiz yüzde 23

Prof. Dr. Selva Demiralp, ana senaryoda 2026 enflasyon öngörülerinin yüzde 23 olduğunu söylerken, politika faizi tahminlerinin yüzde 28 olduğunu belirtti. Merkez Bankası’nın politika faizini daha fazla aşağı çekeceğini düşünmediğini söyleyen Demiralp, büyüme tahminlerinin yüzde 4 olduğunu ifade etti. Dolar kuru beklentilerinin gelecek yıl sonu 51 TL olduğunu aktaran Demiralp, parite tahminlerinin ise 1,25 olduğunu kaydetti.

Çimenoğlu: Reel sektörde her kademede sorunlar artıyor

Dr. Ahmet Çimenoğlu, bankacılık sektöründe faizin dışında miktarların ve büyüme oranlarının da Merkez Bankası tarafından belirlendiğini vurguladı. Çimenoğlu, “Bankacılık sektörü öyle bir konumda ki özgürce fiyat-komisyon belirleme özgürlüğü yok. Böyle olmayınca kaynaklar doğru yerlere gitmiyor ve reel sektörle ilişkilerimiz geriliyor” ifadelerini kullandı.

Öztok Altınsaç: Korkum, enflasyon yüzde 15-20’ye indiğinde tamam denmesi

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, dezenflasyon sürecinde artık para politikalarının etkinliğinin azaldığını vurguladı. Gelir dağılımında net bozulma olduğunu ve iç talebin hala güçlü kaldığını belirten Altınsaç, “Korkum enflasyon yüzde 15-20’ye düştüğünde herkesin tamam demesi. Bu çok tehlikeli. Türkiye’nin esas problemi net bir sanayi politikası ortaya koyamamasıdır” diye konuştu.