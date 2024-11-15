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Yargıtay davada son noktayı koydu: Eşinin maaş kartına el koymak ekonomik şiddet

Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme eşinin maaş kartını el koyan kocanın manevi tazminat ödemesine karar verdi ve durumu ‘ekonomik şiddet’ olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Yargıtay davada son noktayı koydu: Eşinin maaş kartına el koymak ekonomik şiddet
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Yargıtay eşin maaş kartına almayı ekonomik şiddet olarak saydı. Yüksek mahkemenin emsal kararında eşin maaş kartını alan kocanın manevi tazminat ödemesi gerektiğini hükmetti.

“Kocası maaş kartını aldı ve küçümsedi”

Ankara'da yaşayan Ayşe A., maaş kartını elinden alan ve kendisini küçümsediğini, hakaret ettiğini belirttiği eşine 120 bin lira maddi, 100 bin de manevi tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Sabah’ın haberine göre, koca ise kadının aşırı kıskanç olduğunu, kendisini ailesinden dahi kıskandığını belirterek karşı dava açtı. Ankara Aile Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğunu belirterek kadının tazminat taleplerini reddetti.

Mahkeme kararı bozdu

Ayşe A., kocasının iddialarında mantık bütünlüğü olmadığını, sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini, psikolojik şiddet uyguladığını belirterek maddi ve manevi tazminat koşullarının oluştuğunu belirterek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kanaatiyle kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle aile mahkemesinin kararını bozdu. Kocanın kadına tazminat ödemesi gerektiği vurgulandı.

Yargıtay maaş kartı olayında son noktayı koydu: Ekonomik şiddet

Tazminat ödemek istemeyen koca da kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının maaş kartının elinden alınmasının ekonomik şiddet olduğunu belirterek kocanın eşine 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar içtihatlara girdi.

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