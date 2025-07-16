  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yargıtay’dan belediye işçilerine kötü haber! Yan haklar ödenmeyecek
Takip Et

Yargıtay’dan belediye işçilerine kötü haber! Yan haklar ödenmeyecek

Yargıtay, belediye şirketinde çalışan işçinin koronavirüs döneminde toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yan hak taleplerini reddetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yargıtay’dan belediye işçilerine kötü haber! Yan haklar ödenmeyecek
Takip Et

Belediye şirketlerinde çalışanların koronavirüs sürecinde idari izin nedeniyle yan haklardan yararlanamayacağına hükmeden Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını bozarak emsal bir karara imza attı.

Yemek yardımı, iş riski zammı, işe devam primi ödenmedi

Koronavirüs sürecinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde idari izne ayrılan, fiili çalışma yapmadığı gerekçe gösterilerek toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yemek yardımı, iş riski zammı, işe devam primi alacaklarının ödenmediği iddiasında bulunup dava açan işçiye yönelik Yargıtay kararını verdi.

Şirketin özel olması gerekçe gösterildi, davanın reddi istendi

Davacı şirket ödenmesi gereken tüm hak ve alacakların işçiye eksiksiz ödendiği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ndeki düzenlemeye yönelik taleplerin işçinin çalıştığı şirketin özel olması nedeniyle kamu hukuku kapsamında girmemesinden dolayı davanın reddini talep etti.

İlk derece mahkemesi ise davacı işçiyi haklı bularak kesin karar verdi.

Davalı şirket konuyu Yargıtay'a taşıdı

Davalı şirket yanlış karar verildiği gerekçesiyle kararı Yargıtay'a temyize götürdü. Yargıtay da davacının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan sermaye şirketinde çalıştığını, halen çalışmaya devam ettiğini, belediyenin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişisi olduğunu, bu nedenle davacı işçi ve davalı şirketin 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamına girmediği, dava konusu olan toplu iş sözleşmesinde fiilen çalışma şartına tabi tutulması karşısında, söz konusu dönemde fiili çalışması bulunmayan davacının bu alacaklara hak kazanmasının söz konusu olmaması gereğince ilk derece mahkemesinin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu tespit edildi.

Bu sebeplerden dolayı temyizin kabul edilmesi ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verildi. (NTV)

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldıGündem
Barınma krizi derinleşiyor! Ortalama kira 25 bin liraya dayandıBarınma krizi derinleşiyor! Ortalama kira 25 bin liraya dayandıEkonomi
'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen'in şirketlerine el konuldu'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen'in şirketlerine el konulduGündem
Ekonomi
Barınma krizi derinleşiyor! Ortalama kira 25 bin liraya dayandı
Barınma krizi derinleşiyor! Ortalama kira 25 bin liraya dayandı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde
Evde Bakım Yardımı hesaplara geçti! Toplam 5,3 milyar lira ödenecek
Evde Bakım Yardımı hesaplara geçti! Toplam 5,3 milyar lira ödenecek
Servis ücretlerine zam yolda! Servis İşletmecileri Odası talebini açıkladı
Servis ücretlerine zam yolda! Servis İşletmecileri Odası talebini açıkladı
Şimşek'in faiz indirimi beklentisi'haberlerine bakanlıktan yalanlama
Şimşek'in faiz indirimi beklentisi haberlerine bakanlıktan yalanlama
Ticaret Bakanlığı, üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetini durdurdu
Ticaret Bakanlığı, üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetini durdurdu