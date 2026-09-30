Yargıtay'dan yıllık izin kararı: İzin parasını peşin alamayan işçi kıdem tazminatı alabilecek

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Aynı şehirde iki mahkeme farklı karar verdi

Uyuşmazlık, yıllık izne çıkarken ücretini peşin alamayan iki işçinin açtığı davalarda farklı kararlar verilmesiyle gündeme geldi.

A.B. isimli işçi, yoğun çalışma temposunun ardından ailesiyle tatil planı yaptığını ancak izne ayrılırken peşin ödeme veya avans alamadığını belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetti. İş Mahkemesi, feshin haklı olduğuna ve işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 15. Hukuk Dairesi de itirazları reddetti.

Benzer bir durum yaşayan B.K. isimli işçi ise yıllık izne çıkarken ücretini peşin alamadığı için işten ayrıldı. Kıdem tazminatı alamayınca dava açtı. Ancak İş Mahkemesi, ileri sürülen gerekçelerin haklı fesih nedeni oluşturmadığı sonucuna vararak davayı reddetti. İstinaf başvurusunu inceleyen BAM 9. Hukuk Dairesi de kararı değiştirmedi.

Uyuşmazlığı Yargıtay çözdü

Aynı şehirdeki iki ayrı hukuk dairesinin benzer olaylarda farklı kararlar vermesi üzerine konu, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığı değerlendirerek işverenin yıllık izin dönemine ilişkin ücreti peşin veya avans olarak ödeme yükümlülüğüne açıklık getirdi. Verilen kararda, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceği belirtildi.

İş Kanunu'nun 57. maddesi hatırlatıldı

Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 57. maddesindeki düzenlemeye dikkat çekildi. İlgili maddeye göre işveren, yıllık ücretli izin kullanan işçiye izin dönemine ilişkin ücretini izne başlamadan önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorunda.

Yargıtay, işçinin ayrıca talepte bulunmamış olmasının işverenin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Ücretin kanuna uygun biçimde ödenmemesinin, İş Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında işçiye haklı nedenle fesih hakkı verebileceği ifade edildi.

Fazladan izin kullandırılması da işvereni kurtarmıyor

Yargıtay kararında öne çıkan bir diğer nokta ise işçiye hak kazandığı süreden daha fazla yıllık izin kullandırılmış olması oldu.

Yüksek Mahkeme, işçiye fazladan izin verilmesinin, izin ücretini izne çıkmadan önce peşin veya avans olarak ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağına hükmetti.

Kararda, yıllık izin ücretinin izin başlamadan önce ödenmemesi gerekçesiyle yapılan feshin haklı nedene dayanabileceği belirtildi. Böylece benzer uyuşmazlıklarda farklı kararlar verilmesine yol açan görüş ayrılığı, işverenin ödeme yükümlülüğünün esas alınması yönünde giderildi.

Karar, yıllık izne çıkacak işçiler açısından izin ücretinin zamanında ödenmesinin önemini ortaya koyarken, bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine de işaret ediyor. Ancak kıdem tazminatı hakkı, somut olayın koşullarına ve feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığına göre değerlendirilir.