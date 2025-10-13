Yarın için bugün anlam yaratan lider kazanacak

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Zirvenin açılışında bir hoş geldiniz konuşması yapan EKONOMİ Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Washington'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantısı öncesinde yaptığı "Değişim Zamanında Fırsat" başlıklı konuşmasına değinerek, "Georgieva'nın açıklaması net, 'Hazır olun belirsizlik yeni normal ve kalıcı olacak' diyor. Zirvemizin temasını seçerken belirsizliği konuşmamızın ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu salondan Washington'daki toplantılara katılacak isimler de aramızda. Belirsizliğin içinde doğru yol haritalarını seçmek için bugün birbirimizin deneyiminden faydalanacağız" dedi.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bir tespitine dikkat çekerek, “Eski dünya ölüyor, ama gelmekte olanın da doğma mücadelesi var. Gözlerimiz tam olarak neyin geldiğini de göremiyor. Yılmaz'ın da bir toplantıda vurguladığı gibi ‘Canavarlar zamanı’ndayız… Mühim ve gerekli olan cesaretle ilerleme yeteneği göstermek. Burada tam da bu cesareti gösteren, mücadele eden ve bugünü kazanan deneyimlerle karşı karşıya olacağız” diye konuştu. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu da konuşmasında belirsizlik içinde bir çağa girildiğini söylerken, “Zirvede de bu belirsizlikte ne yapabileceğimizi, tek başımıza değil hep beraber tartışacağımız, birbirimizden öğreneceğimiz bir ortam yaratmak istedik” dedi.

Katılımcılara YZ ile özet

“Dönüşen Liderlik Zirvesi”nin ana sponsoru Sabancı Holding oldu. Etkinlik sponsoru Cengiz Holding, oturum sponsoru NGN, açılış günü sponsoru Trendyol, gala sponsoru Kibar Holding, sürdürülebilirlik sponsoru Sunar Grup, mobilite sponsoru ise Togg olarak yer aldı. Özel iş birliği Coca-Cola İçecek (CCI) ile gerçekleştirildi. Zirvenin destek sponsorları arasında Getir, İŞKUR Holding, Maxxen, MKS Devo, Re-Pie Portföy, SOCAR Türkiye, TSKB, Ülker ve Corendon Airlines bulunuyor. Özel sponsorlar ise Fersan, GoTradeGo, Kavaklıdere Şirketler Grubu, SushiCo, Pusula Portföy, ICA ve The Purest Solutions oldu. Zirvede Faruk Malhan imzalı Koleksiyon tasarımları da yer aldı. Zirvede PwC'nin altyapısını hazırladığı bir yapay zeka (YZ) programı da özetler sundu.