Yarının Köyleri Eğitimleri ile kırsalda ürünler markaya dönüşüyor

Temmuz ayında İzmir Ulamış ve Sakarya Taraklı Dijital Merkezlerinde başlayan eğitimler, Ağustos ayında Hatay’da sonrasında Denizli İnceler ve Diyarbakır Bağıvar Dijital Merkezlerinde devam edecek.

Eğitimlerle katılımcıların markalaşma, dijitalleşme, ürün geliştirme ve işletme yönetimi alanlarındaki yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ürün geliştiren, ürününü katma değerle zenginleştiren ve e-ticarete hazırlayan katılımcılar, ürünlerini markalaştırarak daha geniş kitlelere ulaştırmanın yollarını öğreniyor. Ayrıca ticari faaliyetlerini sürdürülebilir biçimde yönetmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir gelişim programına dahil oluyor.

Hem temel hem ileri düzeyde sunulan eğitim modülleri, üçer günlük eğitimler halinde bir haftalık program kapsamında gerçekleştiriliyor. Eğitimler sırasında katılımcılar, ürün ve hizmetlerini daha etkili biçimde tanıtmanın yanı sıra dijital kanallar üzerinden yeni müşterilere ve pazarlara ulaşma yöntemleri konusunda da bilgi ediniyor. Eğitim programı kapsamında ayrıca gelir getirici faaliyetlerin planlanması, kaynakların daha verimli kullanılması ve işletme süreçlerinin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi gibi konular da ele alınıyor. Böylece katılımcılar geliştirdikleri ürünler etrafında güçlü ve sürdürülebilir bir ticari yapı oluşturmaya teşvik ediliyor.

Eğitimlerini tamamlayan kooperatif ve işletmeler, proje kapsamında geliştirdikleri katma değerli ürünlerini Trendyol’daki Yarının Köyleri Butiği aracılığıyla tüketicilerle buluşturarak satışlarını artırma fırsatı buluyor. Yarının Köyleri Butiği bu adreste yer alıyor.

İzmir Ulamış ve Sakarya Taraklı Dijital Merkezlerinde başlayan eğitimler Ağustos ayında Hatay’da, ardından Denizli İnceler ve Diyarbakır Bağıvar Dijital Merkezlerinde devam edecek.