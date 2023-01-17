Yarıyıl tatilinin gözdesi "termal turizm" oldu

Selenay YAĞCI/ İSTANBUL

İklim değişikliğinin yanı sıra son dönemde etkili olan kuraklık nedeniyle kar yağışının düşük seviyede kalması yarıyıl tatili öncesinde tercihlerin değişmesine neden oldu. Sektör temsilcileri yurt dışındaki popüler kayak merkezlerinde de aynı sorunun yaşanması ve kurların yüksek seyretmesi nedeniyle kayak tatilinin ilk tercih olmaktan çıktığını belirtiyor. Bu yıl 20 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili için rezervasyonlar yüzde 20 oranında artarken tatilcilerin ilk tercihi termal tesisleriyle öne çıkan Afyon, Bursa ve Ankara gibi destinasyonlar ile Sapanca, Ağva, İğneada gibi doğal güzellikleriyle dikkat çeken beldeler oldu.

Planlar 5 günlük yapılıyor

Elite World Hotels&Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, yarıyıl tatili döneminde en yüksek doluluk oranının Elite World Grand Sapanca otelinde olduğunu kaydetti. Rezervasyonların yüzde 80’inin yabancı turistlerden geldiğine dikkat çeken Elik Bezaroğlu, şubat ayı itibarıyla yukarı doğru yükselen bir ivme olduğunu da ekledi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kar tatilinin gözde destinasyonlarında kar olmamasının sömestr tatili tercihlerini termal otellere yönlendirdiğini belirtti. İşler, bazı kayak tesislerinin yapay karla hareketlilik yaratmaya çalıştığını dile getirdi. Şu anda rezervasyonlarda termal tesislerin çok revaçta olduğunu söyleyen İşler, “Özellikle Afyonkarahisar artık hem termal tesislerin merkezi oldu hem de ciddi bir rezervasyon akışı var. Yine termal potansiyeli bulunan Pamukkale, İzmir ve Kızılcahamam’da bir hareketlilik görüyoruz. İklim değişikliğiyle beraber rezervasyonlar da değişti” dedi. Tatil planlarının daha çok 5 günlük yapıldığını söyleyen İşler, sömestir rezervasyonlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirtti.

Kış aylarının en hareketli dönemi

Yarıyıl tatilinin kış aylarının en hareketli dönemi olduğuna dikkati çeken NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Yakın döneme kadar kış turizmi denildiğinde akla hep kayak tesisleri geliyordu. Ama son yıllarda termal, kültür ve doğa turizmi de kış turizminden aldığı payı artırıyor. Şu an Sapanca tarafında da Afyon tarafında da ocak sonu ve şubat başında yüksek doluluk oranları bekliyoruz” diye konuştu.

“Uludağ son dakika hareketlenir”

Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz kar yağışının gecikmesi nedeni ile kayak otellerine talepte durağanlık yaşanırken termal tesisler ile yakın bölge doğa otellerinde artış yaşandığını belirtiyor. Küçükyılmaz, Antalya ve Kıbrıs otelleri ile yurt dışı turlarda da ciddi artış eğilimi yaşandığına dikkat çekiyor. Ancak kayak turizminin özellikle çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen ailelerin her zaman öncelikli tercihi olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz’a göre Uludağ’da ve diğer kayak merkezlerinde geç başlayan kar yağışı ile son dakika hareketlenmesi yaşanması mümkün.

Yarıyılın tercihi uçak yolculuğu

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan da erken rezervasyon döneminde tatil planlarını yapan hatırı sayılır sayıda misafirin kayak oteli rezervasyonlarını termale ve doğa otellerine kaydırdığına dikkat çekiyor. Yarıyıl tatili döneminde en çok uçak yolculuğunun tercih edildiğini belirten Özkan, bunun sebebini de bilet fiyatlarının yaz mevsimine göre daha düşük olması olarak açıklıyor. Özkan’ın verdiği bilgilere göre yazın 1.100 TL üzerinde satışa sunulan biletler sömestr döneminde 395 TL’den başlıyor. Yurt içinde İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep; yurt dışında Belgrad, Paris, Amsterdam, Frankfurt ve Dubai varışlı uçuşlara talep artışı yaşanırken en çok otobüs bileti alınan destinasyonlar ise İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana.