Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesinin esasları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen 2024 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

200 kuruş fark ödemesi desteği

Buna göre, bu sezon üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2024 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere kilogram başına 200 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Ruhsatlı olup 2024 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam edenlere, kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından sattıkları yaş çay miktarı üzerinden 2024 yılı fark ödemesi desteği düzenlenecek.

Destekten ilk defa yararlanmak isteyen üreticiler ise 31 Aralık'a kadar yaş çay sattığı kamu veya özel sektör işletmelerine başvuru yapacak.

Ruhsatlı üreticilerin 2024 yılında üretip sattığı yaş çay miktarları ruhsatlı alanlarıyla ilişkilendirilecek.

Üreticilere, dekar başına en fazla 2 bin 766 kilograma kadar yapılan çay satışına fark ödemesi desteği yapılacak.