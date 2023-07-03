Yaş maya işletmeleri 15 Ağustos'ta sözlü savunma verecek

Yaş maya üretiminde ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 15 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yaş maya üretiminde ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 8 Ağustos 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."