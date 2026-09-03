Yaş meyve sebze sektörü, Antalya'dan sonra İzmir'de küresel alıcı karşısında

FİKRİ CİNOKUR

Fuarı düzenleyen Antexpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, Türkiye’nin 3,7 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatının artırılmasına katkı sunan ve ihracat projesi olarak kabul gören Interfresh Eurasia Fuarı’nda geri sayımın başladığını belirtti. Interfresh Eurasia Fuarı’nın uluslararası alıcıları ve meyve sebze sektörü profesyonellerini buluşturacağını ve 100’den fazla ülkeden alıcıyı ağırlayacağını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

‘’Türk yaş meyve sebze sektörü, 2025 yılında dünyadaki ve özellikle bölgemizde süregelen Ortadoğu, Rusya-Ukrayna savaşları ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen 3,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörünün Türkiye’deki tek uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Fuarı, Avrupa, Rusya, İngiltere ve Balkanlar başta olmak üzere 100’den fazla ülkeden uluslararası alım heyetlerini, ihracatçıları, üreticileri ve sektör profesyonellerini 8–10 Eylül 2026 tarihleri arasında İzmir’de buluşturacak.’’ Antalya’da başlayan, İzmir’de devam eden Interfresh Eurasia Fuarı’nın 2018’den bu yana sektöre katkı sunduğunu aktaran Özer, ‘’Uluslararası yaş meyve sebze sektöründe önemli bir marka hâline geldi" dedi.