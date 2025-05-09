Yaşabey Kalebaşı yeniden SUDER başkanlığına seçildi

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nden (SUDER) yapılan açıklamaya göre, derneğin 13'üncü genel kurulu üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Yaşabey Kalebaşı yeniden başkanlığa getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalebaşı, dernek olarak, toplumsal faydayı gözeten projeler geliştirmeye ve toplumu bilgilendirme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kalebaşı, 2024 yılında önemli ilerlemeler kaydettiklerini aktararak, "2025’te su tüketimi konusunda bilgi paylaşımını artıran, çevreye ve topluma duyarlı yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SUDER olarak suyun verimli kullanımı için de çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Kalebaşı "Dünya Su Günü ve Dünya Gıda Günü’nde hem Türkiye’de hem de dünyada, su ve gıda krizi için yapılması gerekenleri paylaştık. Ayrıca, suyun minerallerini yok eden, toplum sağlığını tehdit eden ve büyük israfa yol açan, evlerde kullanılan arıtma cihazlarına karşı da kamuoyunu bilgilendiriyoruz. SUDER olarak, su stresi yaşayan ülkemizin daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, temelleri 2000 yılında atılan SUDER, güncel olarak 38 kurumsal üyesiyle ülkedeki ambalajlı su üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini temsil ediyor. Dernek üyesi kuruluşlar, 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Dernek, su israfını önlemeye, toplumun temiz suya ulaşmasına, küresel ısınmanın etkilerine ve Türkiye’nin su durumuna dair çalışmalar yürütüyor.