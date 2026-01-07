Yasal takibe düşen kişi sayısı kasımda azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı kasım ayı verilerine göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı.

2025 yılı Kasım ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 145.986, aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 121.774 oldu.

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 17 artarak 1 milyon 946 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 137 artış ile 274 milyar TL oldu.