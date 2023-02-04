Yaşanan düşüş borsada ‘potansiyeli’ ikiye katladı

Barış ERKAYA

Belki Türkiye’nin geneline beklenen kış henüz gelmedi ama söz konusu Borsa İstanbul olduğunda özellikle de İstinye’nin yüzbinlerce yeni sakini için hava buz kesiyor. Aslında borsa yatırımcıları için Game of Thrones’un o meşhur repliği “Winter is Coming” cümlesini zaten 2022’nin son haftalarında uzmanların dilinden de aktarmıştık. Fakat ülkeye beklenenden uzun zamandır gelmeyen kış borsaya beklenenden daha hızlı geldi.

‘Yüzde 60’lara çıkan getiri ihtimali

Peki ya sonuca baktığımızda durum nedir? 5 bin 700’lerdeki zirve seviyeden yola çıkıldığında 2023’te enflasyonla paralel büyüklükte bir getiri beklenen BİST için bu getiri potansiyeli son düşüşle neredeyse yüzde 60’ları aşmış oldu. Bundan 1-2 ay öncesinde mevduatı ve bir öncesinde de KKM’yi rakip yatırım alanı olan Borsa İstanbul, bugün eğer 2023 için yapılan 7 bin 500 zirvesi gerçekleşecekse bu enstrümanlar için öngörülen yüzde 30- 40 arası getirilerin neredeyse iki katı bir marj yaratmış oldu. Al-satla getiri peşinde koşan özellikle profesyonel yatırımcılar (özellikle de algoritmik traderların çoğu) ise beklenen bu getirileri yaratılan seans için korkunç boyutlu dalgalanmalarla zaten şimdiden yakalamış, hatta aşmış olmalılar.

Bankalar neden düşüyor?

Al-sattan uzak durması gereken bireysel yatırımcıların ise önünde son bir hamle fırsatı yani 2022 yıl sonu bilançoları var. Bankalar zaten finansal sonuçlarını açıklamaya başladı. Fakat banka bilançolarıyla birlikte son sert dalgalanmada en hızlı düşenlerin yine bankalar olması belki birçok yatırımcıya şaşırtıcı geliyor olabilir. Bu yanlış değerlendirmenin temeli ise borsanın en temel prensiplerinden birinde yatıyor: Borsada beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır. Bankalar için konuşmak gerekirse rekor karlar eğer 2023’ün ilk çeyreğinde de sürdürülebilir görünüyorsa beklenti henüz tamamlanmamış demektir. Fakat 2023’ün ilk çeyreği için bankaların kendi beklentileri bile parlak değil. O halde beklenti gerçekleşmiş ve daha önceden satın alınmış olan yüksek banka karları artık satışa konu olacak bir bilgiye dönüşmüş durumda.

DÜŞÜŞLER İYİ BİR YATIRIM İÇİN FIRSAT

2022 son çeyreğinde yüksek kârlılığa devam eden ve 2023’te de bunu sürdürme potansiyeli taşıyan şirketlerin hisselerinde de bu düşüş kolay bulunmayacak fırsatlar yaratmış olabilir. Analistler ve borsa uzmanları işte bu noktaya dikkat çekiyor. Fakat bundan sonra Borsa İstanbul’da koşulacak etabın uzun ve engelli bir maraton olacağı beklentisinden hareketle yatırımların daha uzun vadeli olması gerektiği uyarıları yapılıyor. 2022 son çeyrek bilanço beklentilerine hem 2021 sonu hem de 2022 üçüncü çeyrek kıyaslamalarında enerji şirketlerinin yine yüksek kar artışları sağlaması beklentisi hakim. GYO’ların yapılacak yeni portföy değerlemeleriyle yine ciddi kar artışları yaratabileceği düşünülüyor. Bazı çimento şirketleri ve zincir marketlerde de beklenti halen yüksek. Bununla birlikte F/K oranları da gelecek karlarla güncellenecek. Bu da bazı hisselerin ucuzlamış çarpanlarla işlem görmesine neden olabilecek. Yatırımcılara önerilen; 2022 karlılıklarını 2023’te de sürdürmesi beklenen, değerleme rasyoları da ucuzlayan sektör ve hisselerde uzun vadeli alımlar yapıp günlük sert dalgalanmalara göre karar vermekten uzun durmaları.