Nail Olpak: Yaşanan enflasyon mu beklenen enflasyon mu? Tartışma orada devam edecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Piyasanın faizlerin düşmesinden beklediği 3-5 puanlık rakamlar değil. Faizler yüzde 20-25'li seviyelere ne zaman gelir? Piyasa bunu bekliyor" dedi.

CNBC-e yayınında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtlayan Olpak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya ticaretinde ivme kaybı var. Serbest ticareti konuştuğumuz dünyada bloklaşmanın arttığını konuşuyoruz. Glokalleşmenin olduğu süreci konuşuyoruz. Avrupa Birliği kendi içinde siyasi ve ekonomik bir bloktur ama BRICS gündemini de o çerçevede değerlendirmek lazım. Bugünün dünyasında öngörülebilirlik azalmaya başladı. ABD'de seçim öncesi öngörülebilir bir tablo yok. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ortadoğu'da yeni teoriler konuşuluyor. Lübnan'la sınırlı mı kalacak, Suriye'ye gidecek mi? Belirsizlikler var. Fırsatlar da var onlara odaklanmak gerekir.

"BRICS üyeliğini doğru görüyorum"

(BRICS üyeliği) En büyük ticaret ortağımız Avrupa. Bu ticaret ortağından vazgeçme hedefi yok. Asya-Pasifik en fazla cari açığın olduğu bölge. Ekonomik birliktelik içinde Türkiye'nin kendi menfaatlerini kollayacak şekilde yer almasını doğru görüyorum. Fırsat alanı olarak görüyorum. Hindistan'ın bizi istememesi gibi bir şeyi mantıklı görmemiştim, yalanlama da geldi.

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"İç pazarda ivmelenme beklemiyorum"

2025'te iç pazar bazında ivmelenme beklemiyorum. İvmelenme olabilmesi için faizler düşecek mi, enflasyon nereye gelecek konusu var. Piyasanın faizlerin düşmesinden beklediği 3-5 puanlık rakamlar değil. Yüzde 45, 42, 47 olması değil. Piyasa neyi bekliyor? Faizler yüzde 20-25'li seviyelere ne zaman gelir? Enflasyonla bağlantılı gidecek olay. Önümüzdeki yılın sonuna doğru o rakamları telaffuz edebiliriz. 2025'in parlak geçecek bir süreç olmayacağını kabul edip bütçelerimizi buna göre tedbirli yapmalıyız. Faiz enflasyonla bağlantılı olarak aşağı ineceği için en az bir sene yüzde 20-25'lik faizleri göremeyecekmişiz diye matematik onu gösteriyor.

"Asgari ücrette tartışma yaşanan-beklenen enflasyonda devam edecek"

(Asgari ücret) Yaşanan enflasyon mu beklenen enflasyon mu? Tartışma orada devam edecek. Enflasyonun aşağıya indiği süreçlerde yaşananla beklenen arasında çok büyük fark olmadığı için bu tartışma büyük olmuyordu. Ama şimdi yılı muhtemelen 42-43 bandında kapatacağımız öngörülüyor. Bir sonraki sene yüzde 20-25 bandı olunca farklılık var. İşletmelerin bir çoğu asgari ücret artışı olmasa da çalışanlara makul denen ara zam yaptılar. Yılın sonunda bu hesap yapılacak. 100 lira alan kişi yüzde 15-20 ara zam aldı. 31 Aralık'ta o ara zammı da hesaba katarak son zammın verilmesi lazım. Hiç zam vermeyenlerde farklı, ara zam verenlerde farklı olabilir."