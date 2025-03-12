Türkiye’ye ocak ayında 1,4 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

12 Mart 2025 tarihinde paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Ocak ayında, Türkiye’ye, 1.414 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Böylelikle 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 65 oranında artış kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise yaklaşık 276 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ocak ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1.414 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 934 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Ocak ayındaki toplam UDY'nin 356 milyon doları borçlanma araçları, 132 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 8 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisiyle, Ocak ayındaki toplam UDY girişi 1.414 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım 'Toptan ve Perakende Ticaret' ile 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörlerinde gerçekleşti

2025 yılının ilk ayında gerçekleşen 934 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içerisinde, 670 milyon dolarlık yatırım girişi ile 'Toptan ve Perakende Ticaret' yüzde 72 oranında bir pay aldı. 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörü ise 2025 yılı Ocak ayında gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinden yüzde 9 düzeyinde bir pay aldı. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer bir sektör ise yüzde 4 düzeyinde bir pay ile 'Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler' oldu. Bu sektörleri, yüzde 3’er payla 'Bilgi ve İletişim' ile 'Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı' sektörleri takip etti.

Yatırımda, Kazakistan, ABD, İsviçre, Almanya ve Hollanda başı çekti

2025 yılının ilk ayında ‘Diğer Asya Ülkeleri’ %69’luk dikkat çekici bir payla ülkemize en fazla yatırım gönderen kaynak bölge oldu. Öte yandan 2005’ten 2024 yılına kadar ülkemize gelen yatırımların %58’sinin kaynağı olan 'AB27' ülkeleri, 2025 yılının ilk ayında, yüzde 12 oranında bir paya sahip oldu. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise yüzde 7’lik paylarla ‘Amerika Kıtası’ ve ‘AB27 üyesi olmayan Avrupa Ülkeleri’ yer aldı.

Ocak 2025 dönemine ilişkin olarak Türkiye'ye yönelik yatırım sermayesi girişlerinin kaynak ülkeleri incelendiğinde; yüzde 65 pay ile 'Kazakistan' öne çıkarken, onu yüzde 7 ile 'Amerika Birleşik Devletleri', yüzde 6 ile 'İsviçre', yüzde 4 ile 'Almanya' ve yüzde 4 ile 'Hollanda' takip etti.