YASED: 9 ayda Türkiye’ye doğrudan yatırım 11 milyar doları aştı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri verilerinde derlediği “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” bülteninde, 2025 yılının Eylül ayında, Türkiye’ye 722 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini belirtti.

YASED verilerine göre, yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 11,4 milyar dolara ulaşırken, yılın ilk 9 ayında 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 46’lık bir artış kaydedildi.

2003 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 285 milyar doları aştı.

Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen 11,4 milyar dolarlık UDY girişinin 8,0 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde oldu. Yabancılar, gayrimenkul satışı yoluyla 1,6 milyar dolar ve borçlanma araçları ile 2,6 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydetti. Yatırım tasfiyeleri ise 856 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkiledi.

En fazla yatırım hangi alanlara oldu?

2025’in ilk 9 ayındaki 8,0 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinin 2,7 milyar dolarını toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşen yatırımlar oluştururken, toptan ve perakende ticaretin yüzde 34’lük payını gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sektörü yüzde 15 payla ikinci sırada takip etti. Bilgi ve iletişim hizmetleri sektörü de aynı oranda sermaye çekti.

9 ayda en fazla yatırım Hollanda, Kazakistan, Lüksemburg’dan geldi

2003-2024 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58’ini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2025’in ilk 9 ayında yüzde 64’lük bir paya sahip oldu.

2025’in ilk 9 ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 32 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 14 ile Kazakistan, yüzde 14 ile Lüksemburg, yüzde 7 ile Almanya ve yüzde 6 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti.