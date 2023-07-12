YASED Başkanı Aksoy: Türkiye'ye 7.1 milyar dolar doğrudan yatırım planı var

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, YASED'in basın toplantısında, Türkiye'deki yatırım ortamı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, YASED üyelerinin önümüzdeki 6 ayda Türkiye’ye 7.1 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım planladığını söyledi.

Seçim süreci nedeniyle uluslararası doğrudan yatırımların durmadığını kaydeden Aksoy, “Ancak öngörülebilirlik olsaydı çok daha fazla yatırım olabilirdi. Türkiye'ye yatırım iştahı olan, yeni giriş yapmak isteyenler de var ama onlar beklemede” dedi.

“En önemli risk öngörülemezlik”

Türkiye'ye yönelik en önemli risk faktörünün öngörülemezlik olduğunu söyleyen Aksoy, “Bizim isteğimiz öngörülebilir ve istikrarlı ortamın sağlanması, yatırımların hukuki açıdan güvende olması. Makro ekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki öngörülebilirlik Türkiye'ye yönelik iştahı artıracaktır” ifadelerine yer verdi. Aksoy, ayrıca, Türkiye'ye yönelik en olumsuz unsurlar arasında döviz kurundaki oynaklık ve enflasyon olduğuna dikkat çekti.

“Vergi artışının geçici olmasını temenni ediyoruz”

Aksoy, son vergi artışına ilişkin olarak da " Son vergi artışları tarzı düzenlemelerin sivil toplum örgütü ve özel sektörle istişare edilerek ve gerekli adaptasyon sürecinin sağlanarak yapılmasının kritik olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki trend kurumlar vergisinin düşürülmesi, Türkiye'de deprem faciasının etkisiyle tersine durum oldu; artışın geçici olmasını temenni ediyoruz" dedi.