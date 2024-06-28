YASED Başkanı Engin Aksoy: ‘Gri Liste’den çıkmanın Türkiye açısından olumlu sonuçları olacak

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı, Gri Liste'den çıkardı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirme ile Türkiye’nin ‘Gri Listeden’ çıkarılması hakkında YASED Başkanı Engin Aksoy açıklama yaptı. Aksoy yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirtti.

"Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacak"

YASED Başkanı Engin Aksoy, 28 Haziran’da Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirme ile Türkiye’nin ‘Gri Liste’den çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirterek, “Bu durum, Türkiye’nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomi ile etkileşimini ve entegrasyonunu artıracaktır” dedi.

"Türkiye'ye doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme"

FATF Genel Kurulu’nun, 21 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’yi ‘Gri Liste’ye aldığını hatırlatan Engin Aksoy, açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, ‘Gri Liste’de yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor.”

Türkiye’nin, FATF tarafından önerilen konularda gerekli aksiyonları almasının sonucu olarak FATF’ın 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ülkemizi ‘Gri Liste’den çıkarmasının, ülkemize gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Engin Aksoy, “Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olmak üzere gerekli düzenlemelere katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.