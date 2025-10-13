  1. Ekonomim
  3. YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni" ni yayımladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre ağustos ayında, Türkiye’ye 1,8 milyar dolar değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
YASED’in verilerine göre, ağustos ayında Türkiye’ye 1,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi oldu. Böylece yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen toplam yabancı yatırım miktarı 10,6 milyar dolara ulaştı. Bunun yanısıra yılın ilk 8 ayında 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 58’lik bir artış gerçekleşmiş oldu.

YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi - Resim : 1

En fazla yatırım bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti

2025 yılının ağustos ayı içerisinde gerçekleşen 1,5 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 1 milyar dolarlık yatırımı ile bilgi ve iletişim, yüzde 69'luk bir pay aldı. Toptan ve perakende ticaret sektörü aynı ay içerisinde toplam yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 10'unu çekerek ivmesini korudu.

Yılın ilk 8 ayında en fazla yatırımın gerçekleştiği sektörler, toptan ve perakende ticaret (2,5 milyar dolar), bilgi ve iletişim (1,2 milyar dolar) ve gıda imalatı (1,2 milyar dolar) olarak sıralandı.

YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi - Resim : 2

Türkiye’ye gelen UDY yatırım sermayeleri

2025 Ağustos ayında Türkiye’ye gelen UDY yatırım sermayelerinin kaynak ülkeleri incelendiğinde, Lüksemburg %71 ile en büyük paya sahip oldu. Lüksemburg’u, %14 ile Hollanda, %2 ile İsviçre, %2 ile Azerbaycan ve %2 ile İrlanda takip etti.

 

