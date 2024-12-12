Türkiye’ye 10 ayda 8,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

12 Aralık 2024’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Ekim ayında, Türkiye’ye, 770 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk on ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 8,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk on ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1’lik bir düşüş kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 272 milyar doları aştı.

Ekim ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 770 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 417 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Ekim ayındaki toplam UDY’nin 170 milyon doları borçlanma araçları, 188 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 5 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, Ekim ayındaki toplam UDY girişi 770 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticaret ile otomotiv imalatında gerçekleşti

2024 yılının Ekim ayı içerisinde gerçekleşen 417 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 104 milyon dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 25’lik bir pay aldı. Ulaşım araçları imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 17’sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 8’lik payları ile bilgi ve iletişim ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu

Ekim ayında en fazla uluslararası yatırım Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD’den geldi

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 58’lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2024’ün onuncu ayında yüzde 49’luk bir pay aldı. Aynı ay içerisinde AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 21’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu. Ülkeler özelinde Ekim 2024’te, Almanya yüzde23 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 15 ile Birleşik Krallık (BK) ve yüzde 15 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti.

Yılın ilk on ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke; 885 milyon dolarlık yatırımı ile Hollanda, 598 milyon dolarlık yatırımı ile Almanya ve 524 milyon dolarlık yatırımı ile ABD olarak sıralandı.

Küresel UDY, 2024’ün ilk yarısında zayıf seyrini sürdürdü

29 Ekim 2024 günü paylaşılan UNCTAD Küresel Yatırım Trendleri Bülteni No 47’deki verilerin de değerlendirildiği YASED bülteninde, 2024 yılının ilk yarısında, küresel UDY akışlarının zayıf seyrini sürdürdüğü; artan finansman maliyetleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel sıfırdan yatırım projeleri, birleşme ve satın almalar (M&A) ve uluslararası proje finansmanı gibi tüm yatırım türlerinde dünya genelinde düşüşler yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Yılın ilk yarısında, altyapı ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik küresel düzeydeki finansman özellikle olumsuz etkilenirken değer zinciri açısından kritik elektronik ve otomotiv gibi bazı sektörler sınırlı bir direnç gösterdi.