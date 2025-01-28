Yaşlı köpeğe yeni numara...

"Yaşlı köpeğe yeni numaralar öğretemezsin" diyor bir İngiliz sözü. Yazarımız Prof. Dr. Güven Sak, dünkü makalesinde kullanıyordu bu deyişi. Malum, ABD Başkanı Donald Trump ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekti. Şimdi sorulması gereken soruyu şöyle formüle ediyor Prof. Sak: "Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi, ABD'nin yoğunlaşan yeni teknolojik rekabetten de çekildiği anlamına mı geliyor? Yanıt: Hayır! Avrupa ile ilgili de biz soralım: Trump, Paris İklim Anlaşmasından çekildi diye Avrupa 'yeşil mutabakatı' sonlandırır mı? Yanıt: Hayır! Avrupa'nın dünya ithalatı içinde payı yüzde 29. ABD'nin yüzde 13. Petrol, doğalgaz gibi hidrokarbon enerjide fakir Avrupa'nın çıkarı 'yeşil dönüşüm'de. Avrupa eninde sonunda müthiş alım gücünü, kendisine rekabet gücü kazandıracak hale getirecektir. Nitekim, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos'taki konuşmasında, Avrupa'nın rekabet gücü problemini bürokrasiye ve kırtasiyeciliğe bağladı, 'yeşil ekonomiye' değil. Kırtasiyecilik aşılabilir.

Dünya Ekonomi Forumu'nda Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de konuştu. CDP CEO'su, Greenpeace İcra Direktörü ve Singapur Devlet Başkanı ile panelist olduğu 'Üç Doğa Pazarıyla Uyum Sağlamak" panelinde, "Bugün, sürdürülebilirlik odağında yeni bir ekonomi doğuyor. Bu yeni ekonominin barındırdığı fırsatları ortaya çıkarabilmek için doğayı işlerimizle değil, işlerimizi doğayla uyumlu hale getirmeliyiz" dedi. Doğru bakış bu. Aman Trump zamanın ruhunu öğrenmeye niyetli değil diye gemileri yakmayalım. Zikzaklar olabilir. Ama 'yeşil' takvim' işliyor.